Bollicine d’autore e grandi vini per i piatti dello chef

Il Winter Garden offre un’atmosfera intima e raffinata, dove gli ospiti possono gustare i menù studiati dall’Executive Chef Gentian Shehi, in abbinamento ai migliori vini provenienti dalla ricca cantina dell’hotel. La selezione dei vini include etichette di culto della Toscana e una vasta scelta di grandi vini nazionali ed internazionali. Il Winter Garden offre anche circa 40 tipologie di champagne, oltre a interessanti vini biodinamici di produttori italiani ed esteri.

Chef Shehi propone agli ospiti nazionali ed internazionali di The St. Regis Florence una cucina gourmet connotata da una forte influenza della cultura gastronomica toscana abbinata, che si rinnova in continuazione per incontrare i gusti della clientela. Nell’approcciarsi alla creazione di nuovi piatti per il menù, Chef Shehi sceglie materie prime di eccellente qualità.

Tra i piatti del menù spiccano i signature dish dello chef: i Paccheri di Gragnano con astice e lime per esempio, e “Il Gioco del Galletto“ che viene servito con il suo consommé, scomposto in varie parti che hanno diverse cotture: petto alla piastra, coscia glassata con aceto e miele, crocchetta di sovracoscia alle erbe completato da spinacini novelli, battuto di olive taggiasche al cipollotto e limone, patè di fegatini, galatina al tartufo, mostarda di peperoncini.

Una fonte inesauribile di ispirazione dà vita alla mixology offerta da Lorenzo Bellieri, nuovo Bar Manager al Winter Garden Bar. La sua linea di cocktail è ispirata ai pionieri dell’Art Nuveau, con ingredienti provenienti da tutto il mondo e una presentazione scenica. I cocktail vengono serviti nel Winter Garden Bar, accompagnati dalle note del pianoforte. Non solo rituals.

Info e prenotazioni [email protected]

+39 055 27163770