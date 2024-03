Benedetta Valanzano, chi è l’attrice di ‘Un posto al sole’

I telespettatori di “Un posto al sole" hanno già potuto rivedere, a partire dal 1 marzo 2024, il personaggio di Valeria Paciello, interpretata da Benedetta Valanzano. Erano passati 14 anni dalla sua ultima scena nella soap opera in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì.

La prima apparizione di Benedetta Valanzano nelle vicende di “Un posto al sole” risale al 2006 ed è rimasta – anche se non costantemente in tutta la trama – fino al 2010. Ai tempi, Valeria era legata sentimentalmente con Niko Poggi. Tra i due vi fu una relazione burrascosa – che ha incluso una fuga e anche una gravidanza – fino all’uscita di scena definitiva 14 anni fa. Ma è stata proprio l’attrice, sui social, ad annunciare, pochi giorni prima, il suo ritorno sul set, mostrando anche uno scatto che la immortalava all’attore Luca Turco (che interpreta proprio Niko). Queste le parole usate dalla Valanzano, su Facebook, rivolta ai fan: “Ebbene si, dopo 14 anni ho ritrovato il mio posto al sole! Sono felicissima di annunciarvi che la mia Valeria tornerà in Un posto al sole, pronta a scaldare i cuori o forse no. Siete pronti? Io non vedo l’ora!!!” Niko e Valeria si sono rivisti, per caso, proprio mentre il giovane si era allontanato da Napoli per una settimana bianca in Trentino. E lì, per caso fortuito, ritrova la sua vecchia fiamma con la quale scatta anche un bacio…

Chi è Benedetta Valanzano, l’interprete di Valeria Paciello in “Un posto al sole”

Benedetta Valanzano è nata a Napoli il 5 maggio 1985. Da sempre appassionata di recitazione, nel 2001 debutta a teatro in opere come Canto di Natale di Charles Dickens, con la regia di Maurizio Azzurro, e Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare. La sua carriera poi si divide tra cinema e televisione. Sul grande schermo debutta nel 2005 con “Non aver paura” di Angelo Longoni e, negli anni seguire, la rivediamo anche grazie a Jerry Calà in “Vita Smeralda” e “Operazione vacanze” di Claudio Fragasso con Calà nel ruolo di co-sceneggiatore della pellicola. Molto più numerosi, invece, i ruoli interpretati in tv. L’esordio risale al 2004 con la miniserie per Rai 2 “La stagione dei delitti”. Seguono poi “Carabinieri 3”, “Elisa di Rivombrosa” (la fiction cult di Canale 5) e molte apparizioni in altre produzioni importanti. Tra queste ricordiamo e citiamo “Don Matteo”, “Il Generale Dalla Chiesa”, “I Cesaroni 2”, “Butta la luna 2”, “Filumena Marturano” e “Mina settembre 2”. Nel 2023, tra gli impegni più recenti, ricordiamo anche “Sono Lillo”, per quattro episodi, in onda su Prime Video. Nel 2010, inoltre, è stata concorrente a “Ballando con le stelle”, classificandosi al quarto posto nel programma di successo in onda su Rai 1. Negli anni non ha mai abbandonato il teatro, riuscendo a ritagliarsi del tempo libero per calcare il palcoscenico. Nel 2022 l’abbiamo vista accanto a Max Giusti nell’opera teatrale “Il marchese del Grillo”. Molto riservata sulla sua vita privata, sappiamo che Benedetta Valanzano si è spostata nel 2017 con l’avvocato civilista Vittorio Ciancio. I due hanno avuto anche una figlia, Anita Maria, nata due anni dopo le nozze, nel 2019.