The Batman 2: quando esce e le prime anticipazioni

The Batman parte II sarà realtà ma ci vorrà ancora parecchio tempo prima di poter vedere il seguito delle avventure della pellicola uscita a marzo 2022. Ecco le ultime indiscrezioni e notizie ufficiali sul secondo capitolo delle avventure con protagonista ‘L’uomo pipistrello” di antica memoria.

The Batman 2, quando esce, tutte le anticipazioni

Inizialmente previsto per il 2025, l’uscita nelle sale cinematografiche per The Batman 2 è slittata al 2026. A dare per primo questa notizia è stato Andy Serkis, l'attore che ha interpretato Alfred Pennyworth. L’uomo, ospite all'ACE Superhero Comic Con 2024, ha subito anticipato di non conoscere alcun dettaglio sulla storia al centro di “The Batman Part II” ma ha raccontato gli sviluppi legati alle riprese e alla produzione del film: “In pratica, non so nulla del film, a parte che ho appena scoperto che probabilmente inizieremo le riprese all'inizio dell'anno prossimo. Quindi, se fai i conti, ci vorrà un anno e mezzo dopo”. Probabilmente, quindi, il film non sarà disponibile prima (almeno) della seconda parte del 2026, più di un anno dopo le tempistiche inizialmente previste per questo atteso secondo capitolo. Oltre a Serkis, Robert Pattinson tornerà ovviamente nei panni di Bruce Wayne/Batman insieme a Jeffrey Wright nei panni di James Gordon. E il nemico,il villain della pellicola chi sarà? Bocca cucite e nessuna anticipazione o indiscrezione legata a questo importante elemento. Andy Serkis è però convinto che, nonostante siano ancora pochi i dettagli ufficiali, nessuno rimarrà deluso dal risultato finale: “So che Matt sta lavorando molto duramente alla sceneggiatura", ha detto Serkis. "Essendo Matt Reeves Matt Reeves, lo straordinario regista che è, posso solo supporre che sarà un'altra sceneggiatura brillante, perché ho pensato che quello che ha fatto con quel primo film fosse piuttosto sorprendente. Ho adorato lavorare con Rob Pattinson e non vedo l'ora di interpretare di nuovo Alfred”. Alcune voci assicurano che, calcolando i tempi delle riprese e del lavoro post produzione, la data fissata – ad oggi – per il film nelle sale sarà quella del 2 ottobre 2026. Sarà confermata e mantenuta con tutte le tempistiche legate al caso? Alla base di questo ritardo nella realizzazione del film c’è il lungo sciopero degli sceneggiatori e dei SAG-AFTRA e WGA dell'anno scorso, entrambi terminati solamente in autunno. Per questa ragione, la data di ottobre 2025 è stata posticipata di un anno, secondo le intenzioni attuali. Il calendario della Warner Bros vede, così, l’uscita di “The Bride!”, con Maggie Gyllenhaal impegnata nel ruolo di regista e con l'ex Batman Christian Bale nel cast, il 3 ottobre 2025, al posto del secondo capitolo di Batman. Con un budget stimato tra i 175 e i 200 milioni di dollari, The Batman ha incassato al box office circa 772 milioni, ottenendo un risultato soddisfacente che ha spinto i produttori a mettere in cantiere anche il sequel con Robert Pattinson protagonista. Nel 2022 è risultato essere il settimo miglior incasso negli Stati Uniti. Un successo che non riguarda solo gli incassi ma anche il parere della critica che ha apprezzato il risultato e le interpretazioni dei protagonisti. Il modo migliore, per Pattinson, per allontanarsi (anche) definitivamente dai panni di Edward Cullen della saga di “Twilight”.