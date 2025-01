Da Drew Starkey a Jacob Elordi: gli attori più in vista nel 2025

Il 2025 è appena iniziato ma, per molti nomi, i prossimi mesi sono visti come la definitiva possibile consacrazione nell’Olimpo delle celebrità. Grazie a titoli in arrivo sul grande schermo e dopo un’iniziale ascesa con una fama crescente, ci sono alcuni personaggi che sono da tenere sotto attenta osservazione quest’anno poiché potrebbero essere tra gli artisti più amati dei prossimi tempi. Ecco alcuni nomi di attori da tenere d’occhio nel 2025, con alcuni progetti importanti in arrivo sul piccolo e sul grande schermo.

Drew Starkey

I ruoli in film come Love, Simon e Il coraggio delle verità hanno portato Drew Starkey a conquistare una parte nella serie Netflix “Outer Banks”. Proprio grazie a questa interpretazione ha iniziato a farsi notare al grande pubblico (in tutto il mondo). Ha ottenuto riconoscimenti per aver vestito i panni dell'adolescente problematico Rafe Cameron nella serie d'avventura diventata un piccolo cult sulla piattaforma streaming a pagamento.

Successivamente ha ottenuto un ruolo importante nella pellicola per il grande schermo di Luca Guadagnino “Queer”, nella quale interpreta il giovane amante di Daniel Craig. Il film uscirà il Italia solamente ad aprile di quest’anno (posticipato rispetto a febbraio), dopo essere stato presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia. Rendendosi conto dell’aumento di popolarità e dell’attenzione legata alla sua interpretazione, Starkey ammise: “Ero molto agitato nei mesi precedenti la prima al Festival di Venezia. Non ero certo di poter reggere tutta quell’attenzione. Ma sono riuscito a prendere le cose con calma. Ora sono esausto, ma mi sto divertendo”.

Jack Champion

L’attore statunitense è noto soprattutto per aver impersonato il ruolo di Spider, un adolescente umano che vive su Pandora, apparso per la prima volta in “Avatar: La via dell’acqua, uscito nel 2022. Ha anche interpretato Ethan Landry nel film Scream VI, ennesimo capitolo (di successo) della saga thriller/horror ideata inizialmente da Wes Craven. Parlando del suo ruolo nel sesto capitolo ha ricordato le riprese di Scream VI come una "vacanza estiva davvero divertente" rispetto alla difficoltà sul set di Avatar di James Cameron. In seguito ha interpretato il figlio del personaggio di Liam Neeson nel thriller d'azione “Retribution”, un remake dell'omonimo film spagnolo del 2015. Tra i suoi prossimi e imminenti impegni, oltre ai sequel di Avatar già in programma, Champion reciterà nel dramma familiare “Everything's Going to Be Great” e nel thriller d'azione “Trap House”. Mesi ricchi di impegni per il giovanissimo attore, nato nel novembre 2004.

Austin Butler

Per molti è una delle grandi star dei prossimi anni, sempre più ricercato e ambito dai registi. Nato nell’agosto 1991, è un attore statunitense che ha avuto i primi piccoli ruoli su Disney Channel e Nickelodeon, in particolare in Zoey 101, nel teen drama Life Unexpected e in Switched at Birth/Al posto tuo. Ha ottenuto riconoscimenti per aver recitato in The Carrie Diaries (il prequel di Sex & the city) e The Shannara Chronicles (2016-2017). In seguito ha interpretato Tex Watson nel film di Quentin Tarantino “C’era una volta a… Hollywood”. Da quel momento, sono aumentati i ruoli e anche i successi nella sua carriera. Fu scelto per essere Elvis Presley in Elvis (2022) di Baz Luhrmann, per il quale ha vinto il Golden Globe e il BAFTA Award, ed è stato anche candidato all'Oscar come miglior attore. La rivista Time lo ha indicato come una delle 100 persone più influenti al mondo nel 2023. Ha interpretato il personaggio di Cleven nella miniserie drammatica Masters of the Air e di Feyd-Rautha Harkonnen nel film di fantascienza Dune: Parte 2. Nei prossimi mesi del 2025 è atteso sul grande schermo nel film western di Ari Aster “Eddington” e nel thriller poliziesco di Darren Aronofsky “Caught Stealing”.

David Corenswet

Sarà lui il nuovo Superman nel film in uscita nel 2025. L’ambito ruolo per il grande schermo sembra essere un possibile trampolino di lancio per l’attore statunitense. Dopo essersi laureato alla Juilliard nel 2016, ha iniziato a ottenere i primi ruoli come guest star in serie televisive. Tra queste citiamo House of Cards nel 2018, la serie Netflix The Politician e Hollywood, entrambe create da Ryan Murphy. Nel 2022, ha recitato nei film Linee Parallele e Pearl, infine nella miniserie We Own This City, da noi disponibile su Sky e NOW. Nel 2024, ha avuto ruoli secondari nel film Twisters e nella miniserie La donna del lago. Nel giugno 2023, infine, Corenswet è stato scelto per il ruolo di Superman nel prossimo film omonimo di supereroi, diretto dal regista James Gunn. Dovrebbe essere il primo film live action nell'universo DC (DCU) e uscirà a luglio 2025. E sappiamo quanto questo personaggio, in passato, abbia assicurato il successo all’attore che ne vestiva i panni (come non ricordare, recentemente, Henry Cavill?).

Jacob Elordi

Annata 1997, l’attore australiano, dopo essersi trasferito a Los Angeles nel 2017 per intraprendere la carriera di attore, ha ottenuto notorietà con il ruolo di Noah Flynn, l'interesse amoroso del cattivo ragazzo, nella serie di film The Kissing Booth, disponibili su Netflix. Ma l’attenzione internazionale è arrivata soprattutto grazie al difficile ruolo del problematico giocatore di football del liceo Nate Jacobs nella serie drammatica “Euphoria” (che vede anche Zendaya nel cast). Nel 2023, ha recitato nel ruolo di Elvis Presley nel film biografico Priscilla e come un ricco studente universitario in Saltburn, che gli è valso una nomination al BAFTA Award come miglior attore non protagonista ed è stato tra i film più visti e chiacchierati per mesi.

Per l’attore, nel 2025, ci sono due importanti progetti, uno per il piccolo schermo e l’altro riguardante il cinema. Avrà il ruolo di protagonista in una miniserie adattata dal romanzo “The Narrow Road to the Deep North” e interpreterà il mostro di Frankenstein nel film horror di Netflix “Frankenstein”, diretto da Guillermo del Toro.

All'inizio degli anni 2020, Elordi è diventato noto come un idolo e un sex symbol per la Generazione Z, indicato e visto come “il rubacuori” di Hollywood. E, insieme ai film e alle serie tv dove ha recitato, ha occupato grande spazio anche la vita privata dell’attore. Le storie di Elordi – tra queste con la co-protagonista di Euphoria Zendaya, la modella Kaia Gerber, la co-protagonista di The Kissing Booth Joey King e la YouTuber Olivia Jade - hanno ricevuto ampia copertura sui giornali e sui social media, a conferma del clamore che circonda questo giovane attore.