Guai per Ron di ‘Harry Potter’, Rupert Grint ha problemi col Fisco

Rupert Grint, noto al grande pubblico per il ruolo di Ron Weasley nella saga di ‘Harry Potter’, sta affrontando una situazione complicata con il fisco britannico. L'attore dovrà restituire 1,8 milioni di sterline all'HM Revenue and Customs, l'agenzia fiscale del Regno Unito, come stabilito da una sentenza emessa nel 2019. La somma è legata a un contenzioso nato da un’indagine sulle sue dichiarazioni fiscaliù

L’accusa

L’HMRC ha contestato a Grint di aver classificato in modo errato 4,5 milioni di sterline guadagnate grazie ai film della saga, con riferimento a proventi da vendite di Dvd, diritti di syndication televisiva e streaming, considerandoli beni capitali anziché reddito. Tale classificazione avrebbe ridotto significativamente l’imposta dovuta, dato che le plusvalenze sono tassate al 10%, contro il 52% previsto per i redditi.

La difesa

Gli avvocati di Grint hanno sostenuto che tali introiti erano legati a redditi residui e bonus derivanti dalle pellicole, ma il tribunale ha accolto la posizione dell’HMRC, che riteneva la somma di differente natura e soggetta all’aliquota fiscale più alta. Dopo anni di battaglie legali, il giudice ha confermato la decisione, obbligando l’attore a saldare il debito milionario. Una vicenda che purtroppo getta un’ombra sulla sua carriera.

Chi è Ron di ‘Harry Potter’

Aveva appena 11 anni, Rupert Alexander Grint, quando è stato scelto per il ruolo di Ron Weasley, uno dei principali personaggi della saga di ‘Harry Potter’ nata dalla penna della scrittrice J. K. Rowling. Dal 2001 al 2010 Grint ha recitato in otto film dedicati al celebre maghetto accanto a Daniel Radcliffe ed Emma Watson, gli altri due protagonisti (rispettivamente, Harry Potter ed Hermione Granger). A partire dal 2002, però, Rupert ha iniziato a lavorare anche al di fuori del franchise di Harry Potter, interpretando un ruolo co-protagonista in ‘Thunderpants’. Ha avuto ruoli principali in ‘Driving Lessons’ del 2006 e ‘Cherrybomb’ del 2010. Grint, inoltre, recitato al fianco di Bill Nighy ed Emily Blunt nella commedia ‘Wild Target’. Tra i suoi progetti dopo la conclusione della saga cinematografica di ‘Harry Potter’ ci sono ‘Prigionieri di ghiaccio’, ‘Moonwalkers’ e ‘Bussano alla porta’.

Vita privata

Nel 2011 Rupert Grint, nato nel 1988, ha cominciato a frequentare la collega Georgia Groome, classe 1992. La loro relazione è rimasta segreta per molto tempo e anche quando i due sono usciti allo scoperto hanno continuato a vivere la loro storia lontano dai riflettori. Nel maggio 2020 Grint e Groome sono diventati genitori di Wednesday G., il cui nome è un omaggio al celebre personaggio della famiglia Addams.