Alessandra Mastronardi si è sposata: chi è il marito Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono sposati. La coppia ha scelto come teatro del proprio "sì" un luogo magico, ovvero la chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Gli invitati sono stati circa 150.

Quella fra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino è una storia da "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", visto che la stessa attrice aveva raccontato a Vanity Fair di aver conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito ben 17 anni fa. I due avevano avuto una storia, ma poi si erano allontanati. L'amore, però, "muove il sole ed altre stelle", come scriveva Dante Alighieri. E quindi eccoli, molti anni dopo, felici e innamorati. Ed eccoli all'altare. Quale era stato il motivo della fine della loro relazione 17 anni fa? Lo ha raccontato la stessa Alessandra Mastronardi: il mondo dello spettacolo.

Chi è Gianpaolo Sannino? Il marito di Alessandra Mastronardi, attrice di 37 anni, non ha proprio nulla a che vedere con quel mondo dello spettacolo del quale non si era fidato 17 anni fa ponendo fine alla loro prima relazione. Di professione fa, infatti, il dentista. Sannino, 41 anni, originario di Salerno ma romano d'adozione visto che nella Capitale vive e lavora all'interno di un noto studio medico, è molto riservato. Tanto che la prima uscita pubblica della coppia lo ha messo parecchio in agitazione. Era la Prima della Scala, a Milano. E c'era il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Mi sono divertita a vederlo in difficoltà" ha scherzato l'attrice.

E' stato lui a fare, a Positano, la proposta di matrimonio. "Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena in uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni Cinquanta - ha raccontato Alessandra Mastronardi a Vanity Fair -. Ci siamo messi entrambi a piangere. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando. Però era una cosa così sognata e desiderata che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora".