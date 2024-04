Cina, Corea del Sud e Giappone. Un ritorno di fiamma

Tornano le crociere in Cina dopo lo stop imposto dal Covid. La prima compagnia a tornare ai piedi della grande muraglia è MSC Crociere, con gli itinerari di MSC Bellissima, che avrà come homeport Keelung (Taipei), Shanghai, e Shenzhen per tutta l’estate 2024 verso Corea del Sud e Giappone. Da aprile a ottobre la nave di ultima generazione proporrà sette diversi itinerari di tre, cinque, sei, sette o undici notti, offrendo l’opportunità di conoscere i paesaggi mozzafiato e il ricco patrimonio culturale orientale.

In inverno la programmazione 2024-25 nella regione vedrà invece MSC Splendida partire da Shenzhen e Xiamen da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, mentre MSC Bellissima tornerà a Shanghai nel gennaio 2025. A quel punto MSC Crociere conquisterà un altro record, quello di unica compagnia di crociere internazionale a schierare ben due navi in quattro porti principali entro il primo anno di ritorno nella regione.

MSC Bellissima e MSC Splendida sono navi dotate della tecnologia necessaria per poter usufruire dell’alimentazione da terra, il che significa che le navi possono spegnere i motori quando sono attraccate in porto, abbattendo le emissioni. Un elemento che è in linea con l’impegno di MSC Crociere per proteggere l’ambiente e creare un futuro sostenibile per le crociere. MSC Bellissima avrà come homeport Shanghai, Keelung e Shenzhen per tutta l’estate 2024. Nella stagione invernale MSC Splendida partirà da Shenzhen e Xiamen da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, mentre MSC Bellissima tornerà a Shanghai a gennaio 2025.