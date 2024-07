È morta Christina Sandera: la compagna di Clint Eastwood aveva 61 anni

Roma, 19 luglio 2024 – Christina Sandera, compagna di Clint Eastwood, è morta a 61 anni. Lo ha annunciato proprio l’attore-regista a The Hollywood Reporter. “Christina era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà molto”, ha detto Eastwood in una dichiarazione rilasciata giovedì sera. Un portavoce della Warner Bros ha detto che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni.

La relazione tra Eastwood e Sandera è sempre rimasta lontana dalla luce dei riflettori. La coppia, insieme da 10 anni, si era incontrata quando lei lavorava come hostess all’Eastwood’s Mission Ranch Hotel and Restaurant, a Carmel-by-the-Sea, in California e aveva iniziato a frequentarsi nel 2014.

I due avevano reso pubblica la loro relazione nel 2015, quando Sandera aveva accompagnato il regista e ex sindaco di Caramel agli Oscar. Quell’anno il film ‘American Sniper’ di Eastwood era in nomination per 6 award, tra cui quello per miglior film.

Clint Eastwood è stato sposato due volte in precedenza: con la modella Maggie Johnson, dal 1953 al 1964, e con la conduttrice televisiva Dina Ruiz, dal 1996 al 2014. Ma il regista ha avuto anche altre relazioni ufficiali: con la stuntwoman Roxanne Tunis, con le attrici Frances Fisher e Sondra Locke – i due sono stati partner per 14 e hanno girato 4 film insieme – e con l’assistente di volo Jacelyn Reeves.