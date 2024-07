‘Chicago Med’, un personaggio ha dato l’addio alla serie

‘Chicago Med’ è una serie tv statunitense, trasmessa a partire dal 17 novembre 2015 sulla NBC. Creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, è uno spin-off di “Chicago Fire” e racconta la vita dei medici e degli infermieri del pronto soccorso (ED) del Gaffney Chicago Medical Center. Uomini e donne pronti a lavorare senza sosta per salvare vite di pazienti mentre anche la loro sfera personale e privata si trova, a volte, a dura prova. Nei giorni scorsi, la serie tv è stata rinnovata per una decima stagione che andrà in onda, in America, a partire dal 25 settembre 2024. Ecco qualche interessante anticipazione (e un probabile addio).

Chicago Med, le anticipazioni sulla nuova serie e chi potrebbe non tornare

Partiamo dalla notizia che circola nell’ambiente di “Chicago Med”. Nella decima stagione della serie tv potrebbe non tornare più Dominic Rains. L’attore, infatti, ha lasciato il cast fisso. L’annuncio è stato reso ufficiale ma ancora non è chiaro se potrebbe tornare, in qualche puntata, come guest star. Lo scorso 22 maggio è andato in onda il finale della nona stagione che ha anticipato, in qualche modo, la decisione presa dall’attore. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura. La notizia del presunto addio di Dominic Rains è avvenuto con il finale della stagione 9 andato in onda il 22 maggio che ha accennato l’uscita di scena per Crockett. Il medico perde un giovane paziente di nome Colin dopo aver preso la decisione di non operarlo. Questa sua decisione, inoltre, ha provocato conseguenze drammatiche poiché il padre di Colin ha scelto di suicidarsi dopo aver saputo quanto accaduto. Distrutto dal dolore, viene avvicinato dalla direttrice dell'ospedale, Sharon Goodwin (interpretata da S. Epatha Merkerson). La donna lo incoraggia a prendersi una pausa dal lavoro per elaborare quanto successo e per affrontare la situazione. In seguito confessa all'infermiera Maggie Lockwood di aver perso la figlia a causa della leucemia. La donna domanda a Crockett se lo rivedrà il giorno dopo e lui dice di sì, ma esita prima di rispondere. Prima di entrare nel cast fisso di questa serie, Rains ha anche interpretato il ruolo di Crockett in quattro episodi di "Chicago Fire" e un episodio di "Chicago P.D.", che vanno in onda anche sulla NBC. Il personaggio di Dr. Crockett Marcel era entrato come personaggio fisso del cast a partire dalla quinta stagione di “Chicago Med”, ma appunto le cose cambiano proprio nella nona stagione. Composta da 13 episodi, è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti d'America sulla NBC dal 17 gennaio al 22 maggio 2024. In Italia, invece, la stagione è andata in onda su Sky Serie dal 2 aprile al 25 giugno 2024. Nei mesi successivi è previsto anche il passaggio su Italia 1 degli episodi ancora inediti per la tv in chiaro. Nella decima stagione di “Chicago Med” ci sarà anche un cambiamento dietro le quinte, con Allen MacDonald pronto a sostituire Diane Frolov e Andy Schneider come produttori esecutivi. Anche nella serie ‘madre’, “Chicago Fire” ci sarà un addio molto importante: Eamonn Walker ha deciso di lasciare la serie dopo ben 12 stagioni nel ruolo del capo Wallace Boden.