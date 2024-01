Chiara Nasti di nuovo incinta: l’annuncio di Zaccagni durante il derby

Chiara Nasti è di nuovo incinta. Dopo le voci degli ultimi giorni - c'era chi nelle foto sui social network aveva individuato un pancino sospetto da parte della moglie del calciatore Mattia Zaccagni. La ragazza, molto amica di Chiara Ferragni e molto attiva sui social network, ha comunicato la notizia in modo come di consueto plateale. Ovvero attraverso i social network.

Sul profilo di Chiara Nasti, infatti, subito dopo la rete di Mattia Zaccagni durante il derby di Coppa Italia Lazio-Roma è apparsa la foto dell'attaccante biancoceleste nell'esultanza tipica di chi sta per diventare genitore: pallone sotto la maglia a mimare il pancione e pollice in bocca come un ciuccio. E la caption inequivocabile: "Ti amo papi baby 2 in arrivo non vediamo l’ora!!" La coppia ha già un figli o, Thiago, che un paio di mesi fa ha compiuto un anno. La coppia si è sposata meno di un anno fa. Insomma, un periodo decisamente ricco di avvenimenti per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Ora ecco l'annuncio della seconda gravidanza. "Speriamo che questa volta sia femmina" ha commentato qualche follower di Chiara Nasti.

La moglie di Mattia Zaccagni è stata spesso criticata nell'ultimo anno e mezzo da alcuni utenti del web per le sue esternazioni non sempre molto felici. Basti pensare alla polemica che l'ha travolta per la sua affermazione: "Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo! Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 chili per la mia gravidanza non ho problemi. Dopo li toglierei subito". Le polemiche sono spesso arrivate anche a causa di alcune foto pubblicate sui social nelle quali la coppia ostenta lusso e ricchezza.