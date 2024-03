Chiara Ferragni da Fazio: a che ora ci sarà l’intervista a ‘Che tempo che fa’

Milano, 3 marzo 2024 – C'è grande attesa per l'intervista di Chiara Ferragni stasera in tv da Fabio Fazio. L'imprenditrice e influencer sarà ospite a 'Che tempo che fa' sul Nove, nella prima parte della trasmissione. Il suo ingresso è atteso per le ore 21, almeno stando a quanto lei stessa ha annunciato nelle sue stories su Instagram dove ha anche confessato ai suoi follower di essere "a dir poco agitata". Stasera, infatti, Chiara parlerà per la prima volta dopo le indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio con Fedez, anche se parecchi hanno ipotizzato una nuova strategia di marketing che possa sviare l'attenzione dai guai giudiziari.

Intanto, come detto, Ferragni non nasconde la sua ansia. "Non è un momento facile sotto nessun punto di vista", scrive nella foto in cui appare struccate con indosso un maglione cammello a collo alto. E torna anche a parlare di perfezione, che "è un'illusione". "Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera – prosegue –. E se stasera non sarò 'perfetta' come cerco sempre di essere amen". "Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità", spiega l'imprenditrice che chiede ai fan di inviarle "good vibes" (buone vibrazioni).

Ci sarà poi da vedere se il conduttore Fazio le porrà le (fatidiche) sette domande che gli ha fatto pervenire il Codacons. Domande incresciose come "è vero che nei suoi profili non è da escludersi a priori l’esistenza di follower che lei ha comprato" e "perché, subito dopo lo scoppio della vicenda Balocco, sono stati cancellati dai suoi profili social i post sulle uova di Pasqua, anch’esse vendute per beneficenza e finite al centro dell’inchiesta della Procura?". Quale che sia lo sviluppo dell'intervista non c'è comunque dubbio che l'intervista potrà far segnare un picco di share per la trasmissione. Occhi puntati dunque sul Nove in streaming su Discovery+. 'Che tempo che fa' inizia alle 19.30.