Chi sono le Illit, il nuovo fenomeno musicale del k-pop

Se ancora non conoscete le Illit, segnatevi questo nome perché faranno sicuramente parlare nei prossimi mesi. La girlband k-pop è già pronta a dominare le classifiche internazionali a pochi mesi dal loro debutto ufficiale. Ecco come è nata la band e i loro primi successi.

Le Illit, la girlband nata dal programma “R U Next?”

Le Illit sono una girlband nata proprio insieme alla creazione del programma “R U Next?”, formato da una serie di gare e sfide di gruppo di ragazze sudcoreane organizzate dalle etichette Belift Lab e JTBC. Nel giugno 2023 venne diffusa la notizia dell’intenzione di formare un nuovo gruppo tutto al femminile da lanciare a livello globale attraverso un format lanciato in Corea del Sud e anche in Giappone. A metà mese vennero svelate le 22 concorrenti pronte a lottare per conquistare un posto nella finalissima. E, al termine dello show, ecco nascere le Illit, originariamente composto da 6 ragazze: Wonhee, Youngseo, Iroha, Yunah, Minju e Moka. Tuttavia, pochi giorni dopo, Youngseo ha annunciato l’intenzione di abbandonare il gruppo ancora prima del debutto ufficiale e così la band è rimasta con una formazione di 5 membri. Il nome del gruppo "Illit" è la combinazione della frase "lo farò" e della parola "esso" e racconta il desiderio del gruppo di andare oltre il proprio potenziale e l’intenzione di sforzarsi di essere ciò che vogliono, in maniera indipendente e personale. Le Illit hanno fatto il loro esordio pubblico, come gruppo, allo show di Acne Studios durante la settimana della moda di Parigi. Sono state le prime artiste K-pop a presenziare ad un evento così importante addirittura prima del loro debutto ufficiale. Il loro primo singolo è “Magnetic”, pubblicato il 25 marzo 2024. Il brano è diventato il primo singolo di debutto di un gruppo femminile K-pop in grado di entrare nella chart globale di Spotify lo stesso giorno del suo rilascio. Inoltre, il 6 aprile 2024, "Magnetic" si è classificato al 15esimo posto nella stessa classifica. La canzone è riuscita ad entrare anche in quattro classifiche americane e sono state il primo gruppo K-pop ad entrare nella prestigiosa “UK Official Singles” in 80esima posizione. L’attenzione e l’interesse per l’esordio del gruppo hanno permesso alle Illit di segnare anche il record legato alla velocità con la quale, in pochi giorni, sono state in grado di fare il debutto nella classifica americana ufficiale dei brani più venduti e ascoltati, la Billboard Hot 100. Prima della pubblicazione del loro Ep di debutto, Super Real Me, sono stati condivisi altri brani per far conoscere maggiormente il gruppo. Tra questi citiamo “My world”, “Lucky Girl Syndrome” e “Midnight Fiction”. Il disco ha visto la luce il 25 marzo 2024 ed è riuscito anche a entrare nella Billboard 200 (la classifica americana dedicata agli album) al gradino 93, al terzo posto nella chart giapponese e in quinta posizione in quella croata. In Sud Corea il loro progetto, in poche settimane, ha venduto oltre 250.000 copie, ed è stato certificato platino. E se il buongiorno si vede dal mattino, per le Illit il futuro appare decisamente roseo.