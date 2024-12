Chi è Viktoria Varga, l’ex moglie di Graziano Pellè

Si conclude l’ennesima favola d’amore tra due bellissimi e famosi, tra ricordi, strade che si dividono e nuovi capitoli tutti da scrivere. Da tempo Viktoria Varga (detta Viky), modella e influencer ungherese, e Graziano Pellè, ex calciatore italiano, non apparivano insieme, in pubblico e sui social. Tuttavia, all’inizio, il particolare non aveva destato particolari sospetti: Pellè, infatti, è noto per essere poco attivo online. L’ultimo suo post risaliva a dicembre 2022: un’immagine natalizia di coppia. Solo da poco è arrivato l’annuncio della separazione tra i due. Un fulmine a ciel sereno per i loro fan.

Annuncio social

“Anche se, come sapete, non parlo spesso della mia vita privata, ritengo giusto comunicarvi che Graziano ed io abbiamo deciso di separarci” ha scritto l’influencer e modella ungherese in una storia su Instagram. “I 12 anni passati insieme sono stati ricchi di bellissimi ricordi, crescita e momenti condivisi che porteremo nel cuore. Vi chiedo comprensione e rispetto per questo momento”.

Chi è Viky Varga

La modella ungherese è nata il 15 luglio 1995. Con l’ex marito condivide la stessa data di nascita, anche se lui, originario della Puglia, è venuto al mondo dieci anni prima di lei, nel 1985. Varga è stata considerata una delle wags (mogli di calciatori) più amate del panorama italiano. Sono state apprezzate anche le sue partecipazioni televisive, per esempio nella trasmissione di Piero Chiambretti ‘Tiki Taka’. Sui social, finora, Viky ha pubblicato scatti legati a eventi mondani e professionali, ai suoi allenamenti e a molti momenti condivisi con l’ex partner.

La storia d’amore

Viky e Graziano si sono messi insieme nel 2012, quando Pellè giocava nel Feyenoord, in Olanda. Un colpo di fulmine che aveva portato alla spettacolare proposta di matrimonio nel gennaio 2021: sul tetto di un hotel di Dubai, tra candele e un anello da sogno. Le nozze erano seguite nel luglio 2022, celebrate in una masseria di Ostuni con festeggiamenti durati due giorni e tre abiti sfoggiati dalla sposa. Tutto lasciava pensare a una storia destinata a durare per sempre, fino al recente annuncio che ha segnato la fine del loro percorso insieme.

Perché è famoso Graziano Pellè

Pellè è ricordato dai tifosi degli Azzurri soprattutto per i rigori decisivi sbagliati da lui e da Simone Zaza nei quarti di finale di Euro 2016 della nostra Nazionale contro la Germania. Poco dopo, il giocatore aveva deciso di trasferirsi in Cina, diventando il calciatore italiano più pagato del Paese con un contratto da 15 milioni di euro all’anno. Dopo essere rimasto in Asia fino al 2020, era tornato per un breve periodo in Italia con il Parma, prima di ritirarsi dal calcio giocato.