Chi è Seraphina Affleck, la figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner

Seraphina Affleck è la secondogenita nata dal matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Garner. Oggi ha 15 anni e, nei giorni scorsi, si è presentata pubblicamente come Fin, mostrando a tutti la sua vera natura, durante il funerale del nonno materno. “Ciao, mi chiamo Fin Affleck”, ha annunciato il quindicenne, che ha continuato a leggere il capitolo 16, versetto 8 del Libro dei Proverbi che recitava “È meglio poco con la giustizia, che una grande rendita con l’ingiustizia”. Jennifer Garner e Ben Affleck si sono sposati nel 2005 separandosi poi nel 2018. Insieme hanno avuto tre figli, Seraphina (ora conosciuta come Fin), Violet e Samuel. Fin, la figlia di mezzo, è nata con il nome completo Seraphina Rose Elizabeth Affleck. La separazione tra i due è avvenuta pubblicamente nel 2015 ma solo dopo tre anni c’è stato il divorzio ufficiale della coppia. Prima della sua partecipazione al funerale del nonno, c’erano già stati indizi relativi al cambio di identità di Seraphina Affleck. Pochi giorni prima, infatti, Fin era stato fotografato mentre abbracciava la madre, Jennifer Garner, entrambi alla fermata dello scuolabus a Brentwood. E nella foto si vede il nome "Fin" ricamato sullo zaino, lo stesso nuovo nome con il quale si è presentato durante la funzione religiosa. Inoltre, durante il funerale e nelle fotografie è apparso con un taglio di capelli da ragazzo ed è stato regolarmente immortalato con abiti più maschili rispetto al passato.

Il matrimonio (finito) tra Ben Affleck e Jennifer Garner

Come già accennato, Ben Affleck e Jennifer Garner sono rimasti sposati dal 2005 al 2018. I due si sono conosciuti sul set di Pearl Harbor e di Daredevil e inizialmente è nata un’amicizia. Hanno iniziato a frequentarsi a partire dal 2004. Entrambi hanno poi firmato per il divorzio nel 2017 e pochi mesi dopo è stato reso ufficiale. Anni dopo, nel 2020, l’attore ha parlato del divorzio come "il più grande rimpianto della mia vita" e l’ha descritto come un'esperienza dolorosa, “anche sei d'accordo con l’altra persona che sia la scelta migliore". Ben Affleck si è anche impegnato, negli anni, a cercare di lottare contro l’invadenza dei paparazzi. Conscio che sia il rovescio della medaglia da pagare per essere diventato famoso e celebre, ha spesso tuonato contro le fotografie scattate nella sua abitazione e, soprattutto, contro le foto scattate ai suoi figli, diventati involontariamente al centro di fotografie che potrebbero valere cifre importanti una volta acquistate dai media. Nel 2014, inoltre, in accordo con la moglie, l’attore si è battuto per ottenere anche in America una legge, in stile a quella britannica, che imponga ai media di offuscare i volti dei bambini nelle foto pubblicate sui giornali e nei siti web. Ha riportato il caso di un uomo, Steven Burky, stalker della moglie Jennifer Garner, che si era mimetizzato tra i paparazzi all’esterno della scuola dei figli, per avvicinarsi alla donna. Arrestato, fu ricoverato in un ospedale psichiatrico della California nel 2020 e invitato a stare lontano dalla coppia al suo rilascio, previsto dieci anni dopo.