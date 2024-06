Chi è Rosalia Porcaro, ospite nel programma di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti è in onda tutti i martedì con il programma ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’, in prima serata su Rai 3. Accanto a lui, oltre ai vari ospiti, anche un cast fisso che vede protagoniste, fra le altre, anche Rosalia Porcaro. Scopriamo insieme qualche informazione in più sull’attrice, in passato già presente nel programma ‘La repubblica delle donne’, sempre con Chiambretti alla conduzione.

La carriera e la vita privata di Rosalia Porcaro

Rosalia Porcaro è nata il 27 gennaio 1966 a Casoria in provincia di Napoli. Dopo gli studi, nel 1984 si è iscritta a un corso di recitazione per poi iniziare, l’anno seguente, a calcare il palco del Teatro Bellini di Napoli. Da quel momento, ha inizio una carriera teatrale di grande successo, riuscendo a bilanciare ruoli leggeri e anche molto impegnati. Tra gli spettacoli più intensi, ricordiamo quello che ha debuttato nel 2017 intitolato "Core 'ngrato" incentrato sul difficile e delicato tema dell’Alzheimer, tra dramma e comicità. L’attrice, in quel periodo ha anche raccontato un lato privato della sua vita: “Anche mia madre, morta sei anni fa, ha avuto l'Alzheimer. Conosco le dinamiche e altre ne ho ascoltate da amici che hanno vissuto la stessa situazione: è una condizione comune, ma il resto è pura fantasia”. Nel 1997, come autrice e attrice, ottiene un grande riscontro grazie al personaggio di Veronica, interpretato in un programma trasmesso in una tv regionale. Approda in Rai ospite a “Convension” e ne “L’ottavo nano”, questa volta nei panni di ‘Natascha’. Conquista anche un ruolo all’interno di “Markette”, in onda su La7. Ottiene sempre più attenzione e riscuote applausi anche sul palco di Zelig (da Zelig Off a Zelig Circus). Nel 2023 torna a teatro accanto a Barbara D’Urso per lo spettacolo “Taxi a due piazze” insieme anche a Franco Oppini e con la regia di Chiara Noschese. La piece teatrale tornerà in scena anche nei prossimi mesi in tutta Italia come annunciato in maniera ufficiale dalla conduttrice via social. Rosalia Porcaro ha avuto diversi ruoli anche in numerose commedie italiane. Tra i titoli non possiamo non citare “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanny Loi (uscito nel 1993), “Indovina chi viene a Natale?” di Fausto Brizzi, “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros e “Gli anni belli” (del 2022).

Sul piccolo schermo, invece, oltre a presentare i vari personaggi nati dalla sua creatività e verve comica, la ricordiamo in “Notte prima degli esami ‘82” e “Mina Settembre”, fiction dagli ascolti record in onda su Rai 1. Interpreta il ruolo di Rosaria, collega della protagonista (Serena Rossi) al consultorio. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Rosalia Porcaro è sempre stata molto riservata. Del suo passato si sa di una storia importante avuta, in passato, con Giuseppe Sollazzo, attore e regista di teatro. La donna è diventata madre nel 2006, lei e suo figlio Carlo vivono insieme a Napoli.