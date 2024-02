Chi è Mr Daniel MakeUp, il truccatore delle dive

Chi è appassionato di trucco e di YouTube da tempo sa che oltre alla celeberrima Clio Make Up nel corso degli anni è riuscito a farsi strada anche un altro personaggio ormai sulla bocca di tutti: stiamo parlando di Mr Daniel MakeUp, un esperto make-up artist il cui successo online gli ha aperto tantissime strade, trasformandolo in uno dei nomi più ricercati dalle star del jet set italiano. Ecco tutto quello che è necessario sapere su di lui.

Mr Daniel MakeUp: chi è, gli esordi sul web

Daniele Lorusso alias Mr Daniel MakeUp è un pugliese doc (è originario di Altamura, in provincia di Bari) ma è un milanese d’adozione. I suoi primi passi nel mondo del make-up li ha mossi a partire dal 2 giugno del 2011, giorno di pubblicazione del suo primissimo video tutorial ispirato a Rick Genest, modello canadese morto nel 2018 noto per il volto completamente tatuato a mo’ di zombie (e diventato famoso grazie al video di ‘Born this way’ di Lady Gaga).

Fin da subito Lorusso è riuscito ad attirare su di sé l’interesse di un nutrito pubblico, appassionato di trucchi come lui ed estimatore delle sue indubbie capacità tecniche. Giorno dopo giorno l’esperto di make-up è riuscito a costruirsi intorno una community sempre più grande e affezionata, la stessa che gli ha poi aperto le porte per un successo a dir poco incredibile. Alle spalle, tra l’altro, vanta una formazione di tutto rispetto: dopo essersi diplomato al liceo artistico ha proseguito gli studi di settore Milano, dove ha frequentato un corso di trucco fotografico presso la scuola BCM, iniziando nel frattempo anche a lavorare presso Kiko, la stessa azienda che poi gli ha offerto la possibilità di diventare il primo Specialist MakeUp a livello europeo.

Le collaborazioni con il mondo dello spettacolo

Apprezzato anche dalle influencer nere di Youtube (una su tutte Loretta Grace, che ha lodato la sua capacità di truccare in maniera eccellente anche le pelli più scure) Lorusso vanta ad oggi il ruolo di Art Director per il brand Nabla Cosmetics. Al di là di questo importante ingaggio, ad ogni modo, Mr Daniel MakeUp si è fatto apprezzare negli ultimi anni anche e soprattutto per aver avuto l’onore di truccare alcune delle dive più in vista dello spettacolo italiano.

Tra i personaggi con cui ha creato il sodalizio artistico più importante e solido c’è senza dubbio Elodie, che l’ha voluto al suo fianco, tra gli altri progetti, anche in occasione della sua co-conduzione del Festival di Sanremo 2021 con Amadeus. Ma i suoi ultimi progetti da truccatore davvero non si contano: in tempi non sospetti Lorusso ha postato il risultato del suo lavoro su personaggi del calibro di Emma Marrone, Giulia Valentina, Giulia De Lellis e la regina del web Chiara Ferragni.

Ad oggi il make-up artist è anche uno stimato influencer del mondo beauty: sul suo canale vanta infatti oltre 459.000 iscritti, mentre su Instagram sono oltre 809.000 le persone che quotidianamente seguono le sue avventure, tra uno shooting e una passerella e l’altra.