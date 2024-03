Chi è Luigi Pelazza, che dal 15 marzo conduce ‘Blindati’ su Dmax

Venerdì 15 marzo, alle 21.25, debutta ‘Blindati: viaggio nelle carceri’, un format internazionale di successo. In Italia il programma sarà condotto da Luigi Pelazza in esclusiva su DMax. Dunque si tratta di un doppio esordio: oltre a quello della trasmissione, c’è anche quello alla conduzione dell’inviato televisivo e presentatore radiofonico.

‘Blindati’

La serie ‘Blindati’ che sarà presentata da Luigi Pelazza è incentrata sull’esistenza delle detenute e dei detenuti di diverse prigioni in tutto il mondo, dall’Oceano Pacifico all’Atlantico. Quotidianamente la routine all’interno delle carceri si intreccia con quella delle guardie che hanno il compito di sorvegliare e gestire chi si trova lì per scontare alcune pene. Tensioni, stress, oltraggi e umiliazioni si verificano ogni giorno in quei posti. Le difficoltà vengono affrontate da entrambe le parti. Poi ci sono anche i condannati alla pena di morte che sentono di non avere più nulla da perdere e molti giovani che invece hanno davanti ancora la possibilità di recuperare e riscattarsi. Il tutto nell’ambito di un mondo, come quello carcerario, che ha dei codici comunicativi particolari.

Luigi Pelazza

Luigi Pelazza ha origini torinesi. All’inizio del suo percorso professionale ha indossato la divisa dei carabinieri per qualche anno. Ha cominciato a lavorare in tv in una realtà locale in Sardegna, dove presentava delle televendite. Ha commercializzato gioielli e pietre preziose ad Alghero. Poi il direttore del canale gli ha proposto di fare una trasmissione di denuncia che poi è andato in onda su Canale 5 Stelle. A partire dal 2002 Pelazza è entrato nel cast de ‘Le Iene’. Parallelamente ha cominciato a svolgere il praticantato da giornalista professionista. Come giornalista è anche stato premiato con il riconoscimento intitolato a Guido Carletti. Nello stesso anno – nel 2007 – ha fatto l’inviato per ‘Scappati con la cassa’ su Italia 1, condotto da Sabrina Nobile, alla ricerca di truffatori italiani andati di nascosto all'estero. Bel 2009 ha pubblicato il libro ‘Un mondo (quasi) perfetto’. Non è più giornalista dal 2013 dato che è anche testimonial dell’agenzia Linkem, insieme ad altri colleghi de ‘Le Iene’, attività di tipo pubblicitario incompatibile con quella d’informazione. Nel 2021 è stato condannato per violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini (la pena sarebbe stata di due mesi di carcere, ma poi è stata commutata in sanzione pecuniaria di 15mila euro).

Vita privata

Pelazza è sposato dal 2010 con la collega Federica Arlandi, madre dei suoi due figli, Nico e Andrea. I due, che si sono conosciuti nell’ambiente di Mediaset, si sono detti sì a Merate, in provincia di Lecco. Luigi risulta anche presidente onorario dell'associazione benefica Buon Samaritano.