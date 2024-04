Chi è l'influencer Luca Guidara, il coach dell'ordine

Per chi segue i vari influencer e coach sul web, Luca Guidara è conosciuto come il coach dell’ordine. È diventato uno dei primi personaggi della sfera digitale italiana a parlare di pulizie e gestione domestica. Oggi conta molti follower, anche grazie alla sua simpatia, ai suoi sorrisi, alla tranquillità che trasmette e che rendono il suo profilo piacevole e utile. Anni fa Guidara ha fatto un primo grande passo avanti e ha affrontato un cambiamento esistenziale di non poco conto. Luca, infatti, dopo aver studiato come operatore dei servizi sociali e aver fatto alcune esperienze lavorative, ha mollato tutto e si è dedicato alle sue passioni: la sfera domestica, l’igiene, le piante grasse e in generale il verde nel suo complesso.

Infanzia

Luca, , originario di Cantello, in provincia di Varese, ha raccontato che, fin da piccolo, ha visto sua madre prendersi cura della casa e della famiglia senza mostrare mai segni di stanchezza. Per lui e sua sorella, il genitore rappresentava la wonder woman delle pulizie, e lui le ripeteva che da grande avrebbe voluto essere come lei. Così, il 19 febbraio 2019, Guidara ha aperto il proprio profilo Instagram per dimostrare a tutti che anche il fare le pulizie può essere divertente e soddisfacente. Come tutti i veri amori, se si ama e si ricambia, si creerà un circolo virtuoso. Vale lo stesso anche per la casa. Oltre ad aiutare a migliorare la propria capacità di tenere pulita e in ordine la propria abitazione, Guidara ha contribuito a dare una scossa a certi stereotipi culturali per cui certe attività sarebbero appannaggio esclusivo del mondo femminile. In questo senso il coach ha sottolineato l’uso positivo dei social che permettono anche di trasmettere messaggi importanti.

Malattia

Nel corso della pandemia del 2020, mentre il mondo intero lottava contro una crisi sanitaria senza precedenti, Luca Guidara ha avuto un grave ictus causato da una malattia autoimmune. Dopo un lungo periodo che ha dovuto passare allettato, in ospedale, Luca ha dimostrato una sorprendente resilienza e ripresa durante la riabilitazione. Dopo essere rientrato a casa, in meno di due settimane, il coach dell’ordine è stato gradualmente in grado di svolgere normali attività quotidiane, come scendere e salire le scale. In seguito a quanto gli è accaduto, a tutt’oggi il coach non riesce a usare una mano.

Nonostante ciò, come mostra sui social, si possono comunque fare lavatrici, stirare panni o pulire le tapparelle mettendoci un po’ di più, ma con buoni risultati ugualmente e soprattutto senza mollare. Al momento non si hanno notizie precise sulla situazione sentimentale di Guidara. Si sa pubblicamente che in passato, dal 2019 al 2021 circa, Luca è stato fidanzato con il cuoco salutista, divulgatore scientifico e conduttore tv Marco Bianchi.