Chi è Laura Cremaschi di ‘Avanti un altro’

In onda a partire da settembre 2011, “Avanti un altro” è ormai uno dei programmi di punta del preserale di Mediaset, intervallandosi con Gerry Scotti e il suo “Caduta libera”. Condotto da Paolo Bonolis insieme all’amico e collega Luca Laurenti, lo show ha, tra le sue caratteristiche originali, sicuramente quella del Minimondo, che vede una serie di personaggi curiosi pronti ad aiutare il concorrente della puntata con un bonus per il gioco. Tra questi c’è anche la Regina del Web alias Laura Cremaschi.

Chi è Laura Cremaschi, la Regina del Web di “Avanti un altro"

Laura Cremaschi interpreta, appunto, i panni della Regina del Web che, una volta interpellata dal concorrente, pone una domanda legata al mondo dei social, da Facebook a TikTok, senza dimenticare le migliaia di app curiose che si possono scaricare sul proprio cellulare. E, con tre opzioni, l’aspirante vincitore di puntata dovrà dare la giusta risposta.

Nata il 1 gennaio 1987 a Bergamo, Laura Cremaschi è modella e showgirl. Quando ha solamente 19 anni viene eletta Miss Padania 2006 in un concorso di bellezza. Da sempre grande appassionata di calcio, inizia ad ottenere sempre più attenzione sui social occupandosi di questo sport con una serie di clip nella quale parla dei pronostici delle diverse partite in campionato. Appassionata di sport e di fitness, viene scelta anche per “Temptation Island Vip” nel ruolo di tentatrice, nell’edizione del 2018.

Approda ad “Avanti un altro” inizialmente nel ruolo di Bonas, con un compito molto importante per il concorrente: partendo da un suono si deve indovinare da chi/cosa deriva per poter ottenere 300.000 euro da portare al gioco finale (quello ben noto in cui bisogna dare solamente risposte sbagliate dopo la domanda posta). In seguito, viene poi creato il personaggio della Regina del Web e Laura Cremaschi diventa elemento (quasi) fisso del Minimondo del programma.

Su Instagram è seguita da oltre 1 milione di followers. Per quanto riguarda la sua vita privata, il gossip parla di una relazione passata durata cinque anni con Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli. In seguito si è parlato anche di una love story con Alessandro Moggi, procuratore sportivo. Ad oggi, la showgirl sembra essere single ma lei stessa è molto riservata sulla sua sfera sentimentale.

Via social, Laura Cremaschi, oltre a condividere passi importanti del suo percorso professionale e di studi (è Dottoressa in scienze e tecniche psicologiche e specializzanda in psicologia clinica e riabilitazione), ha anche lanciato importanti messaggi di sensibilizzazione. Tra gli ultimi, ha rivelato di soffrire di acne cistica, spiegando di aver affrontato un lungo percorso per scoprire di cosa soffrisse e ha impiegato oltre un anno per trovare un medico che le desse la giusta diagnosi. Ha anche pubblicato alcune foto del suo viso proprio per invitare tutti ad essere più cauti nei giudizi, nei commenti e nelle risate “velenose” che potrebbero ferire il prossimo. E ha concluso, sottolineando come il trucco e le luci giuste in tv evitavano di far notare il suo problema alla pelle del viso (“Ovviamente non vi siete mai accorti di nulla perché con la giusta luce, i filtri e le modifiche tutto magicamente cambia! Però state attenti a giudicare, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone”).