Chi è Glen Powell, nuovo sex symbol di Hollywood

Occhi azzurri, alto 1 metro e 83, fisico statuario. Ecco le caratteristiche fisiche di Glen Powell che lo hanno portato ad essere uno dei nuovi sex symbol di Hollywood, spesso assicurazione per incassi certi e, da alcuni, visto come l’erede ideale del collega Brad Pitt. Scopriamo qualche notizia e curiosità sul bell’attore texano, protagonista di “Tutti tranne te” e “Twisters”.

Glen Powell, la carriera e la vita privata dell’attore

Nato il 21 ottobre 1988 ad Austin, in Texas, Glen Powell ha giocato a football e lacrosse al liceo e, dopo il diploma, si è iscritto alla il Moody College of Communication l'Università del Texas, senza però conseguire la laurea e rinviando il proseguo degli studi a causa dei numerosi impegni professionali. Nel 2007 lavorò accanto a Denzel Washington nel film “Il potere della parola” e fu proprio lui a consigliargli di continuare a recitare, invitandolo a trasferirsi a Los Angeles per facilitare la sua carriera. Accettò il consiglio però ebbe diversi provini fallimentari per alcune pellicole cinematografiche. Non veniva scelto ma, in compenso, era selezionato per alcune piccole parti in serie tv, da CSI: Miami a Rizzoli & Isles. Sono passati diversi anni prima che iniziasse ad ottenere parti più interessanti per pellicole più note. Nel 2014 ha interpretato un hacker in “I mercenari 3”, un film d'azione che ha visto la partecipazione di diverse star, da Antonio Banderas e Sylvester Stallone. Per il piccolo schermi ha avuto un ruolo nella serie “Scream Queens”, ripreso anche per alcuni episodi della seconda (meno fortunata) stagione. Grazie al film Netflix “Come far perdere la testa al capo”, Hollywood iniziò ad accorgersi maggiormente di lui. Poi fu il momento di “Top Gun: Maverick”. Fece un provino per il ruolo di Bradley "Rooster" Bradshaw ma non fu selezionato. Convinse però i produttori ad affidargli il personaggio di Jake "Hangman" Seresin. Inizialmente Powell non era convinto se accettare la proposta e fu proprio Tom Cruise a chiamarlo e convincerlo a dire di sì, dando maggiore risalto al ruolo. E così avvenne. Un altro grande successo nella sua carriera è “Tutti tranne te”, commedia romantica interpretata accanto a Sydney Sweeney, star della serie tv cult “Euphoria”. Il film fu un vero e proprio boom al botteghino, superando ogni più rosea aspettativa con ben 220 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Poi, Powell ha prodotto e co-scritto la sceneggiatura della commedia nera “Hit Man” accanto al regista Richard Linklater, interpretando un agente di polizia sotto copertura che si atteggia a killer. Il film è stato distribuito su Netflix nel giugno 2024. Poi arriva un altro ruolo nella pellicola “Twisters”. I suoi progetti immediati lo vedranno impegnato nel film “Huntington” per poi essere il protagonista di un adattamento del romanzo di Stephen King “L’uomo in fuga”, diretto da Edgar Wright. Per quanto riguarda la sua vita privata, Glen Powell ha iniziato, nel 2019, una frequentazione con la modella Gigi Paris. La loro storia è durata alcuni anni ma poi i due si sono lasciati, pubblicamente, nell'aprile 2023.