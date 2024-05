Chi è Francesca Minetti, la sorella di Annalisa Minetti

Annalisa Minetti, che ha vinto Sanremo nel 1998 con ‘Senza te o con te’, ha una sorella minore che si chiama Francesca. Quest’ultima è nata quando la cantante aveva sedici anni, quindi Annalisa è stata per Francesca una seconda mamma, come hanno confermato entrambe, ospiti di recente a ‘Verissimo’ nel salotto di Silvia Toffanin. Annalisa, questa primavera, ha anche conseguito una laurea da 110 e lode in Scienze Motorie. Annalisa e Francesca hanno anche altri due fratelli, Fabio e Valentina. Le due sorelle sono affette da retinite pigmentosa, causa della perdita progressiva della vista.

Speranze

All’inizio dell’intervista la Minetti, che soffre anche di degenerazione maculare, ha comunicato una novità importante per lei, la sorella e chi, come loro, presenta le stesse patologie. L’artista, infatti, ha spiegato che a Parigi e anche da altre parti fuori dall’Italia i ricercatori stanno lavorando a un microchip che potrebbe consentire alle persone con degenerazioni retiniche, come le sorelle Minetti, di tornare a vedere.

Annalisa si è accorta a 16 anni di avere dei problemi alla vista, ma la malattia le è stata diagnosticata solo due anni dopo. La sorella Francesca ha raccontato che, all’epoca, anche lei e gli altri fratelli sono stati sottoposti a esami medici da cui è emerso che anche lei avrebbe potuto avere problemi. Intorno ai 15-16 anni Francesca ha cominciato ad accusare un forte abbassamento della vista.

Amori

Proprio nel periodo in cui Francesca ha iniziato a non vedere più bene ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito. La coppia ha avuto due bambine, Iside e Chloe.

Francesca è anche diventata una manager in una multinazionale. Anche Annalisa è mamma: dall’ex marito, il calciatore Gennaro Esposito, ha avuto Fabio, 16 anni. Minetti ed Esposito hanno poi divorziato nel 2013. Da un paio d’anni Fabio, che sogna di diventare calciatore come Esposito, vive con Gennaro. Invece dall’attuale consorte Michele Panzarino, sei anni fa, la cantante ha avuto Elena Francesca.

Le due sorelle hanno detto che la malattia le ha aiutate a sviluppare autoironia e resilienza. “Nostro padre ci ha sempre insegnato: ‘Sorridi al dolore e lo disarmi’”. Di recente il padre delle sorelle Minetti ha avuto un infarto e ha corso un grande rischio, ma per fortuna ora sta meglio. “È sempre stato presente, mi ha accompagnato in tutto quello che ho fatto”, ha aggiunto Francesca.