Chi è Francesca Bergesio, vincitrice di Miss Italia 2023 e figlia di un senatore della Lega

Salsomaggiore, 11 novembre 2023 – Una vittoria in cui credeva fortemente ("La mia favorita ero io anche se ho legato con molte finaliste") e che si è concretizzata dopo uno show lunghissimo, durato quattro ore al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore che dopo 13 anni è tornato ad ospitare il Concorso di bellezza più longevo del nostro Paese. Francesca Bergesio, 19 anni è la nuova Miss Italia, l'ottantaquattresima della storia. Ha preceduto la mantovana Veronica Lasagna e la sarda di Cagliari Siria Pozzi.

La prima a festeggiare Francesca sono state la madre Ilaria Abrate e la sorella Virginia che ha 17 anni e mezzo. Tra il pubblico invece è rimasto e non ha parlato il padre Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega.

"Ci speravamo tanto – spiega mamma Ilaria – anche se la scelta di partecipare da parte di Francesca non è stata immediata. All'inizio era un po' titubante, quando ha vinto il titolo di Miss Piemonte si è convinta che poteva farcela anche a livello nazionale. Mia figlia si è dedicata molto allo studio, al Liceo classico europeo di Torino era tra le prime della classe. Non voleva partecipare perché diceva che era troppo alta e questo non faceva emergere la sua bellezza. Poi quando ha ottenuto a pieni voti la maturità si è rilassata e si è dedicata anima e corpo al concorso".

Francesca come è logico è l'immagine della felicità. "E' un'emozione indescrivibile. Vivo un momento che mi sembra bello e strano al tempo stesso. La mia vita con il titolo di Miss Italia cambierà tantissimo. Voglio conciliare gli studi in medicina – spiega Francesca – che sto iniziando all'Università a Roma. So che non sarà facile ma sono una ragazza che sa organizzarsi e che se si pone un obiettivo riesce a centrarlo".

Dedica il successo a mamma che l'ha seguita passo passo in questa avventura e al papà che è stato più defilato. Nella vita di Francesca c'è un fidanzato? La nuova Miss Italia cerca di glissare ma poi ammette. "C'era fino a poco tempo fa". La nuova Miss Italia segue il calcio ed è tifosa della Juventus. Il suo film preferito è "Focus" e l'ultimo libro che ha letto è "La treccia" di Letizia Colombano. Per la finalissima, a causa di motivi di sponsor, non ha potuto compiere il suo rito propiziatorio. "Sin qui nelle sfilate ho sempre indossato i gioielli di mia nonna che mi hanno portato bene". si definisce una ragazza fortunata anche per un motivo. "Sono nata e cresciuto in campagna, ho studiato a Torino e ora vivrò a Roma. Ma le mie origini non le rinnegherò".