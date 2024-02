Chi è Francesca Argentero, la sorella dell’attore Luca protagonista di ‘Doc’

Francesca Argentero è la sorella di Luca, attore e attualmente protagonista della serie di successo di Raiuno ‘Doc’ giunta alla terza stagione (ed esportata anche fuori dall’Italia, persino con un remale statunitense in arrivo). Francesca non lavora nel mondo dello spettacolo bensì nel settore della comunicazione e del design. Inoltre, da anni, collabora con diverse e numerose agenzie in ambito sportivo oltre ad essere nella direzione creativa di eventi. Tre anni più giovane di Luca Argentero, Francesca ha sempre avuto un ottimo rapporto col fratello, come raccontato da lei stessa in alcune recenti interviste. Ha rivelato di essere sempre stata legatissima a lui, fino al periodo dell’adolescenza e dai vent’anni in poi, quando il loro rapporto è tornare ad essere intenso e pieno di condivisioni. Tra queste, ha ricordato il primo concerto insieme, quello dei Green Day, o l’aiuto pratico del fratello nel farle guidare l’auto, esercitandola per farla trovare pronta e preparata per la patente. Parlandone a livello caratteriale, Francesca ha descritto Luca come un uomo molto buono ma anche profondamente testardo. E lui cosa pensa della sorella? Ha sottolineato il suo lato artistico, soprattutto legati ai bigliettini di Natale (“Ha disegnato me, Cristina e i nostri figli come la famiglia degli Incredibili”) ma ammette che cambia anche spesso umore.

Il libro di favole scritto da Francesca Argentero insieme al fratello Luca

Francesca e Luca hanno cementato ancora di più il loro affetto, lavorando insieme ad un progetto editoriale vero e proprio. I due, infatti, hanno recentemente pubblicato un primo libro di favole intitolato ‘Stella Stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù’. Alla base di questo volume, c’era l’intenzione esplicita, da parte di Francesca, di fare un dono speciale e unico ai suoi nipotini, Nina Speranza e Noé Roberto nati dall’amore tra Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino. A quel punto, l’idea si è concretizzata in un’avventura scritta insieme, con le illustrazioni della donna. Luca, più volte, ha sottolineato e specificato di come fosse principalmente della sorella “il merito del 98% del lavoro”. Ma di cosa parla la favola scritta dai fratelli Argentero? Ecco la trama ufficiale del libro: Fare la nanna non è mai stato così bello! Ogni sera Nina si tuffa tra le coperte assieme al suo migliore amico Dudù e si mette comoda. Riceve il bacino della buonanotte, poi fa un bel respiro, chiude gli occhi e... comincia l'avventura! Un viaggio nei sogni, nella fantasia che accompagna l’infanzia, al centro di questa prima storia (chissà che non escano altri volumi in futuro) già disponibile nelle librerie e indirizzata ai bimbi in età compresa tra zero e cinque anni. Nata il 22 agosto 1980 e cresciuta a Moncalieri, Francesca Argentero ha sempre mantenuto un comprensibile e rispettabile riserbo sulla sua vita privata, senza esporre al gossip e al pubblico il suo lato più personale. Ama gli animali, ha cane – un Border Collie di nome Russell e, sui social, condivide scatti del suo tempo libero, tra sport e gite fuori porta.