Chi è Desirée Noferini, Virginia in “Un posto al sole”

Modella e attrice, Desirée Noferini è una dei protagonisti delle soap di maggior successo della Rai. Col passare del tempo è diventata sempre più nota al grande pubblico, grazie ai ruoli interpretati in “Un posto al sole” – in onda su Rai 3 – e nella soap daily di Rai 1, “Il paradiso delle signore”. Ma la sua carriera vede altri titoli ben conosciuti e il suo curriculum spazia e varia tra numerosi altri progetti.

Il successo in “Un posto al sole” e “Il Paradiso delle signore”

Desirée Noferini è entrata nel cast di “Un posto al sole” nel 2021, restando per due anni nel cast fisso. Proprio nel 2024, invece, abbiamo assistito al suo ritorno nelle vicende di Palazzo Palladini e, come immaginabile, non passerà per nulla inosservato. Il personaggio interpretato dalla Noferini è quello di Virginia Rinaldi, medico, ex moglie del dottor Riccardo Crovi. I due si incontrano nuovamente durante un convegno di lavoro e aver rivisto la sua ex compagna non lascia indifferente l’uomo. Tutto questo, ovviamente, rischia di mettere a dura prova il suo legame con Rossella, ignara – al momento – del riavvicinamento tra i due. Il tutto, inoltre, sta avvenendo a poca distanza dalle nozze fissate tra dalla coppia. Immagini emerse sui social fanno temere anche un finale inaspettato e imprevisto. Oltre al ruolo di Virginia Rinaldi, Desirée Noferini è stata presente anche nel cast della soap “Il paradiso delle signore”, in onda nel pomeriggio di Rai 1 dal lunedì al venerdì, e diventata sempre più cult con ascolti record. Lì interpretava il ruolo di Ada Manetti. Il suo personaggio era quello di una truffatrice (Lisa Conterno) che si fingeva di essere la sorellastra di Vittorio Conti. Non calcolò di potersi innamorare di lui e, comprendendo un amore non corrisposto, la giovane decise di abbandonare Milano. Nel curriculum della Noferini vediamo il suo esordio in televisione nel 2008, grazie alla sua partecipazione a un episodio di “Don Matteo”. Seguirono, negli anni, altri piccoli ruoli in “Squadra Antimafia – Palermo oggi”, “I Cesaroni”, “Il commissario Montalbano” e “La dottoressa Giò 3”. Più recentemente ha fatto parte della fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti” con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Fin dalla prima stagione, Desirée Noferini ha vestito i panni di Giulia De Falco, ispettore della questura, introversa e orgogliosa, molto legata a Fosca. Si somigliano in tante cose, entrambe ormai disilluse dall’amore e poco fiduciose del prossimo. Nata nella città di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze il 3 aprile del 1987, è stata sposata con Roberto Pedicini, noto doppiatore italiano (sue le voci di Kevin Spacey e Jim Carrey). I due, poi, hanno deciso di separarsi consensualmente e, successivamente, Desirée Noferini ha incontrato il suo attuale compagno Joseph Altamura, anche lui attore. I due sono diventati genitori di Noah, frutto del loro amore. Con oltre 12.000 followers su Instagram, l’attrice condivide scatti professionali legati alla sua carriera di attrice e anche momenti privati insieme alla sua famiglia, con teneri scatti che la vedono in versione mamma e insieme al suo compagno Joseph.