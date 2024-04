Chi è Damian Hurley, modello e regista figlio di Elizabeth Hurley

Tale madre, tale figlio. Damian Hurley è figlio dell’attrice Liz Hurley e sta seguendo le orme materne nella moda e nella recitazione. Inoltre assomiglia al genitore come una goccia d’acqua. Damian, avuto dalla Hurley 21 anni fa, nel 2002, dall’uomo d’affari Steve Bing – morto suicida nel 2020 – ha da poco debuttato alla regia. Il giovane, modello e attore, diventato da poco anche regista, ha presentato di recente a New York il suo primo film, ‘Strictly Confidential’. Si tratta di un thriller erotico, disponibile negli Stati Uniti sulla piattaforma Prime Video, incentrato su una storia di suicidio e inevitabilmente legato alla scomparsa del padre di Damian, Bing.

Sul set

Oltre ad aver curato la regia di ‘Strictly Confidential’, Damian ha realizzato anche la sceneggiatura e si è occupato del casting. Una delle protagoniste del suo film è proprio sua madre, Liz Hurley, attrice di lungo corso. Tra mamma e figlio c’è un legame molto speciale, pure quando lavorano insieme. Per le scene più hot Hurley junior ha detto di non aver provato alcun imbarazzo: sul set, secondo il suo racconto, tutti quanti erano a proprio agio. Damian, in passato, ha anche recitato al fianco della madre ‘The Royals’, nello specifico è stato il principe Hansel Von Liechtenstein nella terza stagione della serie. Nel 2021 circolavano voci relative a un possibile reality show per la coppia madre-figlio. Tuttavia, su Instagram, Elizabeth ha smentito i rumors. Tra gli ultimi lavori nello spettacolo della Hurley figurano il film ‘Piper’ per il cinema e ‘Gossip Girl’ e ‘Runaways’ per la televisione.

Biografia

Damian Hurley è nato nell'aprile 2002, due anni dopo che Elizabeth aveva terminato la sua relazione – durata 13 anni – con Hugh Grant. Grant, però, è stato padrino del piccolo. Nel 2021, al podcast della rivista ‘People’, l’attrice ha detto che con il tempo tra lei e Grant si è consolidata un’amicizia molto forte, ma entrambi sono coscienti della vita attuale dell’uno e dell’altra, circondati da altri affetti, e ne hanno profondo rispetto. Con Bing, padre biologico di Damian, la Hurley ha avuto una frequentazione di 18 mesi. Damian è cresciuto tra l’Inghilterra e l’Australia. Prima, infatti, il modello e regista ha passato l’infanzia a Gloucestershire con sua madre e l'uomo d'affari Arun Nayar, che è stato marito di Elizabeth dal 2007 al 2011 e che Damian è abituato a chiamare papà. Poi, quando Liz si è fidanzata con il giocatore di cricket australiano Shane Warne nel 2011, la famiglia si è trasferita in Oceania. Due anni dopo Hurley e Warne si sono divisi.