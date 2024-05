Chi è Chiara Maggenti, la moglie di Damiano Carrara

Chiara Maggenti e Damiano Carrara sono sicuramente una delle coppie più affascinanti e affiatate del mondo dello spettacolo. La coppia si è sposata nel 2022 e, poche settimane fa, i due hanno annunciato che saranno presto genitori. La donna, infatti, è incinta e il loro primo nascituro vedrà la luce alla fine dell’estate 2024.

Chi è Chiara Maggenti

Chiara Maggenti è nata a Lucca il 25 novembre 1989 e condivide, con il marito, la stessa regione d’origine. Sul sito ufficiale possiamo leggere la sua biografia ufficiale che recita così: “Classe 1989, Chiara è una ragazza molto legata alle sue origini toscane e in particolare alla sua città: Lucca. Il legame con la sua Terra e la passione per i dolci le hanno fatto trovare l’amore: il Pastry Chef Damiano Carrara con cui si è sposata la scorsa estate. Da sempre amante degli animali, da più di 10 anni ha un legame speciale con il suo cagnolino Paco. Attualmente è General Manager dell’Atelier Damiano Carrara, che oltre ad essere un grande traguardo professionale, rappresenta per lei la realizzazione di un sogno”. Entrando nello specifico, possiamo leggere altre informazioni legate alla sua professione e attività. Chiara è molto attiva sui suoi profili social dove racconta anche il dietro le quinte e il backstage dell’Atelier Damiano Carrara. In questo modo, può condividere con la sua community tutte le ultime novità. Inoltre, la sua passione per la cucina la porta a cimentarsi in tante ricette semplici e #timesaving senza glutine. La donna è anche appassionata di beauty e si dedica alla realizzazione di diversi make-up per le varie occasioni che ama pubblicare e condividere con le sue numerose follower. Su Facebook ha oltre 10.000 followers e spesso condivide video e immagini dell’atelier del marito, Damiano Carrara, e anche immagini personali, dal loro cane Paco, immortalato mentre si gode il sole, a uno scatto di se stessa col pancione e la tenera scritta “E’ incredibile vedere come ogni curva, ogni linea, ogni cambiamento del mio corpo stia già raccontando la storia della tua vita piccola mia! Non vedo l’ora di conoscerti e di averti tra le mie braccia”. La storia d’amore tra lei e Damiano Carrara è stata ufficializzata nel marzo 2021. Fu lo stesso pasticcere ad annunciare il loro fidanzamento (i due stavano già insieme da anni, presumibilmente dal 2018) e l’imminente matrimonio, con uno scatto di coppia (insieme al loro amato Paco) e la proposta di nozze fatta e accettata. Ecco le parole scelte da Damiano: “Ha detto sì! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”. Il matrimonio tra Damiano Carrara e Chiara Maggente è stato anche al centro di uno speciale televisivo in onda su Real Time. Il programma è andato in onda in prima serata alle 21.20 e il titolo era semplicemente “Il matrimonio di Damiano e Chiara”. I due si sono sposati nella chiesa di San Frediano. A celebrare le nozze dei due sposi è stato Don Lucio Malanca. Al termine della cerimonia, per il ricevimento nuziale si sono spostati, in seguito, a Buti (provincia di Pisa), nell’antico borgo Valle di Badia. Le nozze tra i due sono state molto misurate e sobrie, lontano dagli sfarzi (a volte eccessivi) che hanno caratterizzato l’unione di due personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, è stata evidente la cura minuziosa dei particolari legati alla funzione e ai festeggiamenti successivi, con una predilezione per il rosa e bianco come colori. Essendo entrambi di origine toscana, i menù hanno seguito la cucina locale e, ovviamente, la torta è stata creata secondo la loro personalizzazione. Le telecamere di Real Time hanno voluto esserci, in quella giornata speciale, immortalando e riprendendo i momenti più teneri ed emozionanti delle loro nozze, per poi montare il tutto ad hoc per uno speciale televisivo, visto anche il grande seguito del pasticcere, tra i giudici dell’amato e seguitissimo “Bake Off Italia”.

La gravidanza di Chiara Maggenti e l’annuncio

Se il matrimonio imminente con fidanzamento e presentazione ufficiale della coppia sono stati annunciati da Damiano Carrara sul suo account Instagram, la notizia della gravidanza è stata data – giustamente – dalla futura moglie Chiara. Ha scattato delle foto ad alcuni test di gravidanza con risultato positivo, accompagnando l’ironica e divertita frase “Scoprire di essere incinta tra voli e valigie in partenza per un viaggio di lavoro dall’altra parte del mondo? Fatto”. La donna, infatti, era impegnata in una imminente trasferta di natura professionale quando ha avuto la conferma di essere incinta. Poi ha continuato, sempre via social, il racconto delle forti emozioni provate: “Il primo test di gravidanza l’ho fatto il giorno prima di partire per il Giappone, alle quattro del mattino subito prima di raggiungere Damiano a Milano! Non so spiegarvi questa sensazione – ma in una frazione di secondo ho deciso che avrei dovuto fare il test e…. È apparso un lieve positivo”. A quel punto, per avere ulteriori conferme, Chiara Maggenti ha spiegato di aver voluto fare altri test per essere sicura del risultato. E così ne ha fatto un altro in Olanda e uno ancora mentre si trovava in Giappone. E ore dopo, l’esito era “super positivo”, come sottolineato dalla donna. A febbraio, ospite di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno”, lo chef pasticcere aveva dato la notizia al pubblico di Rai 1, in diretta, rivolgendosi alla conduttrice: “Devo dirti una cosa bellissima e mi viene già da piangere: Chiara aspetta un bimbo o una bimba e quindi saremo in tre. Divento papà!“. E la bimba (il sesso del nascituro è stato svelato nei giorni scorsi) è attesa con gioia e trepidazione dai genitori per la fine dell’estate 2024.