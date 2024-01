Chi è Chiara Galiazzo: X Factor, carriera, età, curiosità e canzone con I Desideri

Era il 2012 e un bel giorno ai casting di ‘X Factor 13’ si presentò una simpatica ragazza veneta, all’apparenza un po’ impacciata, che appena iniziò a cantare fece immediatamente innamorare i giudici del talent show di Sky Uno meritandosi una standing ovation da parte del pubblico presente: il pezzo scelto era l’intensa ‘Teardrop’ dei Massive Attack e lei si chiamava Chiara Galiazzo. Il resto, come si dice spesso in questi casi, è storia: con l’aiuto di Morgan la cantante avrebbe successivamente vinto il programma, spalancando così le porte per il firmamento della musica italiana.

Chi è Chiara Galiazzo: la vita e la carriera

Nata a Padova il 12 agosto del 1986, ha iniziato la sua carriera lavorando nell’ambito della finanza dopo essersi laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Economia. Dopo aver partecipato, senza successo, a diversi provini (compresi quelli per ‘Amici’) tenta la strada di X Factor, riuscendo a portarsi a casa una vittoria che, forse, in molti già avevano previsto fin dall’inizio del suo percorso.

Il suo primo vero singolo è ‘Due respiri’ scritto da Eros Ramazzotti: il successo iniziale la conduce sul palco del Festival di Sanremo, dove partecipa in occasione dell’edizione 2013 con i due pezzi ‘L’esperienza dell’amore’ e ‘Il futuro che sarà’, scritte rispettivamente da Federico Zampaglione dei Tiromancino e da Francesco Bianconi dei Baustelle. Il suo album di debutto, ‘Un posto nel mondo’ esce il 13 febbraio del 2013, in concomitanza con la kermesse ligure. Nello stesso anno, a novembre, arriva la sua prima collaborazione di stampo internazionale: si tratta di ‘Stardust’, pezzo interpretato al fianco dell’artista libanese Mika.

Sono per il resto in totale tre le volte che ha preso parte al Festival di Sanremo: la seconda occasione è arrivata nel 2015 con il pezzo ‘Straordinario’, classificatosi in 5° posizione, poi è stato il turno del 2017, quando ha partecipato al concorso con ‘Nessun posto è casa mia’, che si è fermato al 14° posto.

Ad oggi Chiara Galiazzo ha all’attivo un totale di quattro album in studio: l’ultimo, intitolato ‘Bonsai’ è uscito nel 2020.

La collaborazione con I Desideri

Il progetto musicale più recente rilasciato dall’artista veneta è ‘Istanti’, singolo pubblicato il 5 gennaio del 2024 in collaborazione con il duo I Desideri. Il testo del brano è stato scritto da Nicola Bortone, Giuliano Iadicicco, su musica di Amedeo Perrotta e Salvatore Iadicicco.

Parlando della genesi del brano e del suo significato, Salvatore dei Desideri ha raccontato:

“Eravamo in studio e stavamo lavorando a un progetto più ampio, quando è arrivata l’esigenza, la voglia, di mettere ancora una volta in musica, le cose semplici della vita. Istanti, racconta il “per sempre”, quello che rende l’amore capace di andare al di là del tempo e dello spazio. Una fotografia immortala, come in un fermo immagine, l’Amore e a prescindere da come finirà, in quell’immagine,rimane tutto il sentimento, la passione, l’intesa…. E Giuliano, invece, con le sue strofe introduce e apre sulla crisi, l’allontanamento, con la certezza che lei rimanga comunque nel cuore e nei pensieri. Dopo aver scritto abbiamo immediatamente pensato che sarebbe stato bello affidare a una voce femminile questa sorta di dialogo d’amore e Chiara, che ha una voce pop con un’estensione vocale magica, ci è sembrata assolutamente la persona giusta. Il nostro sound urban pop, contaminato col rap, sta benissimo insieme alla sua voce così limpida. Alla fine è bellissimo che lei canti una frase nella nostra lingua, a dimostrazione di come l’amore possa davvero farci dimenticare confini o differenze”.