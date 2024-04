Chi è Caterina Collovati, moglie di un famoso ex calciatore

Non solo “la moglie di”. Caterina Collovati, come attesta il cognome, è sposata con un personaggio famoso come l’ex calciatore Fulvio Collovati. Ma ha saputo crearsi propri spazi in ambito televisivo, dove, come giornalista, si espone e commenta i fatti di cronaca e attualità più discussi del momento. Ospite di trasmissioni come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Quarto Grado’, conduce il programma ‘Detto da voi’ su Telelombardia.

Biografia

Il cognome da nubile di Caterina è Cimmino. Nata a Napoli nel 1962 – il suo compleanno è il 16 aprile – è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti. In televisione, prima dei recenti successi, la giornalista si era già fatta conoscere partecipando al programma di Rete 4 ‘Caccia al 13’ e conducendo ‘Calciomania’. Ne ‘L’Appello del Martedì’ co-conduceva le puntate con Maurizio Mosca e altre consorti di giocatori di pallone. Tra il 1992 e il 1993 ha lavorato a ‘Il Processo del Lunedì’. Ha poi presentato varie trasmissioni su emittenti come Canale Italia, Tele Nord e Odeon TV.

L’incontro con Collovati

La Cimmino ha conosciuto il marito quando lei aveva 16 anni e lui 21, in occasione di una festa. Fulvio era già noto, ma lei, come ha spesso raccontato, ignorava chi fosse. Da quell’incontro, tuttavia, è nato un amore che dura da 40 anni.

Caterina ha raccontato di essersi innamorata del carattere dell’allora giocatore, che ha sempre descritto come una persona molto dolce e pura. I due, accomunati dagli stessi valori, si sono poi sposati tre anni dopo essersi visti per la prima volta. Nel 1984 hanno avuto la figlia Celeste e nel 1994 Clementina. Caterina, inoltre, ama molto i cani.

Grande amore

Quando Caterina è stata ospite a ‘Vieni da me’ nel 2020, da una conduttrice sua omonima, la Balivo, ha confermato che Fulvio è stato il primo e unico uomo della sua vita. Inizialmente – ha detto Cimmino – l’allora fidanzato non voleva presentarla ai compagni di calcio – in quel momento, al Milan – per proteggerla e per amore di riservatezza.

Lei non l’aveva presa bene inizialmente, era infastidita da quella decisione. Ma i fatti hanno ampiamente dato ragione al calciatore, che desiderava solo tutelare Caterina, all’epoca ancora un’adolescente. Di lui, a ‘Vieni da me’ ha detto la giornalista: “È stato un dono divino. È la mia forza. Ha un equilibrio che io non ho”.

Fulvio Collovati

Fulvio Collovati, campione famoso in particolare negli anni Ottanta e Novanta, è entrato nella storia del calcio italiano. Ha fatto una carriera brillante. Ha giocato per Milan e Inter, e poi con la maglia di Udinese, Roma e Genoa. Insieme ai suoi compagni di squadra, guidati da Enzo Bearzot, ha vinto il Mondiale nel 1982, in Spagna. Un ricordo che anche la moglie Caterina ha sempre nel cuore come uno dei momenti più belli anche per la loro coppia.

A 11 anni Fulvio faceva il raccattapalle a bordo campo. È stato scoperto da Giovanni Trapattoni quando, tredicenne, giocava con gli amici dell’oratorio a Limbiate, in provincia di Milano, dove si era trasferito con la sua famiglia, proveniente dal Friuli. Dopo il ritiro dall’agonismo è stato dirigente sportivo.

Accanto al mondo del pallone, la tv è diventata la sua seconda casa professionale. È stato per anni commentatore della ‘Domenica Sportiva’ e poi dei Mondiali nel 2006 e 2010. Nel novembre del 2014 è stato anche nella giuria di ‘Leyton Orient’, talent sportivo condotto da Simona Ventura sul canale albanese Agon Channel, in compagnia di Fabio Galante e Nicola Berti.