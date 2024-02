Chi è la food blogger Aurora Cavallo, la Cooker Girl amata sui social

Roma, 23 febbraio 2024 – Una delle food bloggers più note della Generazione Z è Cooker Girl, con 1,2 milioni di followers su TikTok e 1 milione di persone che la seguono su Instagram. Stiamo parlando di Aurora Cavallo, piemontese, classe 2001. Con la sua solarità, il suo garbo e la sua bravura ai fornelli, oltre a ricette rivisitate in modo originale e contemporaneo, partendo anche dai suoi piatti del cuore e della sua famiglia, Aurora continua a conquistare attenzione e consensi.

Biografia

Aurora Cavallo alias Cooker Girl, originaria di Saluzzo (Cuneo), ha cominciato a imparare presto a destreggiarsi tra mestoli e pentole. In alcune interviste ha raccontato di avere iniziato a cucinare da ragazzina, durante l’adolescenza, perché nessuno, in casa sua, aveva tempo per farlo e a lei piaceva mangiare bene. Le hanno insegnato molto anche i nonni. Ha imparato anche tanto dal web, guardando video-ricette su YouTube e affinando tecniche e lingua inglese. Le prime esperienze formative e lavorative sono state in Italia e in Francia. Una delle prime collaborazioni importanti è stata con il famoso portale ‘Giallo Zafferano’. Poi Aurora si è perfezionata anche attraverso soggiorni a Copenaghen, in Danimarca, e a New York, negli Stati Uniti presso ristoranti stellati e bakery famose. Le ricette che propone sui suoi canali social hanno la caratteristica di abbinare sapori piemontesi e quelli stranieri sperimentati durante i suoi viaggi all’estero. Finora ha scritto 3 libri: - ‘La cucina scaldacuore’ (Fabbri) - ‘Come l’acqua per la farina’ (Fabbri) - ‘Storie di Cucina’ (Mondadori)

Riconoscimenti

- Nel 2022 Aurora Cavallo - Cooker Girl è risultata una dei cinque creator più influenti sui social per ‘Forbes Italia’. - Nello stesso anno la food blogger piemontese ha ottenuto il Cook Award de ‘Il Corriere della Sera’. - È stata inserita tra i migliori 25 content creator italiani da ‘Fortune Italia’. Secondo Aurora il cibo è soprattutto arte, amore e convivialità e per lei è legato alle cene in famiglia, un momento di condivisione in cui tutti quanti potevano chiacchierare insieme. Per lei la ristorazione del futuro è legata a filoni come la sostenibilità e il sociale.

La sorella Nicole Cavallo

Aurora Cavallo ha una sorella maggiore, Nicole Cavallo, più grande di Cooker Girl di cinque anni, e a sua volta famosa sui social. Nicole, con una laurea in tasca conseguita all’Università Bocconi, indirizzo Economia e Marketing, è nota nel mondo della moda e degli abiti da sposa. Una passione, questa, che Cavallo ha respirato in famiglia, in particolare dalla nonna e dalla mamma. Nicole è diventata un punto di riferimento, online e non solo, per le future spose italiane, per le loro madri, le loro sorelle, le loro amiche e per coloro che amano il fashion e i temi legati al mondo del wedding.