Cento anni fa nasceva Marcello Mastroianni

Alla fine di settembre del 1924, a Fontana Liri, un comune della Ciociaria al confine tra Lazio e Campania, nasceva Marcello Mastroianni, ancora oggi considerato uno degli attori italiani più celebri a livello mondiale. Più precisamente, Mastroianni è venuto al mondo il 26 settembre, ma è stato registrato all’anagrafe solo due giorni dopo, il 28 settembre. Per questo molti considerano come sua data la prima, altri, invece, fanno riferimento alla seconda, quella ufficiale. Mastroianni si è spento il 19 dicembre 1996 a Parigi. Oggi le sue spoglie riposano nel cimitero del Verano.

Il ricordo

Il 28 settembre, alle ore 21.15 su Sky Cinema, si potrà vedere ‘Marcello mio’, in onore di Marcello Mastroianni. Sarà disponibile anche la visione in streaming su NOW e quella on demand.

Nella pellicola la figlia dell’artista, Chiara Mastroianni, in un sogno, immagina di essere suo padre, ripercorrendo i momenti salienti della carriera del genitore attraverso i suoi occhi. Un omaggio a un personaggio indimenticabile del nostro immaginario collettivo e un viaggio emozionante nella storia del cinema italiano.

Origini

Il padre di Marcello, Ottorino, era un falegname o ebanista, come si diceva all’epoca. La madre, Ida Irolle, casalinga ed ex impiegata della Banca d’Italia. Nel 1928, dopo una crisi economica, i Mastroianni si sono trasferiti a Torino, dove hanno vissuto con un gran numero di parenti in un appartamento di poche stanze.

Nel capoluogo piemontese, Mastroianni ha cominciato la sua carriera cinematografica, con ruoli in film che celebravano il contesto industriale e sociale della città, come ‘I compagni’ e ‘La donna della domenica’.

Roma

È stata però la Capitale a giocare un ruolo cruciale nella vita professionale e personale di Mastroianni. A Roma, dove l’attore si è trasferito a metà degli anni Sessanta, la sua carriera è esplosa a partire da ‘La dolce vita’ di Federico Fellini. Da quel momento è diventato famoso in tutto il mondo. Ha recitato anche in altre pellicole cult quali ‘8 ½’, ‘Matrimonio all’italiana’, ‘Tutti a casa’, ‘La donna della domenica’, ‘Una giornata particolare’.

Vita privata

Mastroianni è sempre rimasto sposato all’attrice Flora Carabella, madre della figlia Barbara. Quest’ultima è venuta al mondo nel 1951, un anno dopo le loro nozze.

Flora è mancata nel 1999, tre anni dopo la dipartita del marito, mentre Barbara se n’è andata nell’ottobre 2018, dopo una lunga malattia.

Nel 1970, a una cena a casa di Roman Polanski, l’attore ha incontrato Catherine Deneuve. Tra i due è esplosa una passione intensa da cui è nata Chiara, nel 1972. Mastroianni ha vissuto pure altri amori famosi con Silvana Mangano e Anita Ekberg. Tra Marcello e Sophia Loren, invece, si è creato uno straordinario sodalizio umano e professionale all’insegna di una profonda amicizia e stima reciproca.