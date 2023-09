Moda, Kontatto ha aperto i casting a Milano

Casting a Milano, capitale della moda italiana in fermento per l’imminente Fashion Week, che prenderà il via martedì 19 settembre e si concluderà lunedì 25, per scegliere le modelle che saranno protagoniste della sfilata di Kontatto. La sfilata si terrà a Venezia il 28 settembre alla Scuola Grande della Misericordia. "Arte dello Stile" è il titolo del fashion show che unirà le eccellenze sartoriali italiane alla bellezza architettonica della Laguna.

Kontatto è ormai un punto fermo nel panorama della moda internazionale e ha presentato la propria collezione per l’autunno-inverno 2023-2024 recentemente a Parigi. "In questa collezione per il prossimo inverno c’è anche tanta ecoleather, tanto pizzo ma con l’impronta rock, e i colori principali sono arancio, viola, royal, blu, grigio, cammello e in tutte le sfumature del color lana. Poi righe e frange – ha spiegato Federico Ballandi, fondatore e amministratore unico di Kontatto –. Balze, nella maglieria jacquard che è da sempre il nostro vanto e il nostro punto di forza. Abbiamo usato anche fili nuovi e green perché riciclati e crediamo molto nel valore etico della moda di oggi".

E dopo la vetrina internazionale di Parigi, Kontatto è tornata a guardare in Italia per cercare volti nuovi per la prossima sfilata.