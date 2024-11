Carmen Di Pietro: "Canto meglio che posso. Mi amano per l’impegno"

"Rimpianti? Non ne ho, nella vita si è appagati quanto si ha la serenità in famiglia. E io ho due splendidi figli. Per quanto riguarda l’ambito professionale, sto facendo un programma stupendo, anzi sono onorata di essere nel cast". A parlare è Carmen Di Pietro, soubrette, attrice, speaker radiofonica e sex symbol degli anni Novanta. E la trasmissione a cui si riferisce Tale e Quale Show di Carlo Conti che stasera su Raiuno decreterà il campione di questa quattordicesima edizione.

Carmen, è pronta per calarsi nei panni di Cristiano Malgioglio?

"Non vedo, l’ora, Tale e Quale è un’esperienza fantastica, ho vissuto in questi mesi delle grandi emozioni. Ma quella più bella è appena accaduta: durante le ultime prove mi sono vista arrivare mio figlio Alessandro, sapevo che era in Danimarca dove sta facendo l’Erasmus. Avevo appena detto che per la finale non avevo ospiti in sala e, invece, ecco la sorpresa. Sono euforica".

Si è divertita durante il programma?

"Tantissimo, mi sono messa in gioco con tutta me stessa. C’era chi mi diceva: ‘Ma che fai, alla tua età…’ E proprio perché ho 59 anni e non sono una cantante ho messo anima e corpo nel programma.Ho rinunciato perfino alla palestra!"

Chi vincerà?

"Ci sono tre-quattro voci pazzesche. Per strada mi chiedono chi vincerà ma non so davvero". Scusi, ma quando è in giro non le fanno i complimenti per le sue esibizioni?

"Sì, ma preferisco parlare degli altri concorrenti".

Lei un pensierino alla vittoria lo ha fatto?

"Ma sta scherzando? Però per i miei figli sono già la vincitrice".

Lei ha già vinto: i video delle sue performance hanno milioni di visualizzazioni…

"La parola vincitrice non fa parte del mio vocabolario. Di più non potevo dare".

E tutte queste visualizzazioni, anche tra i giovanissimi, come se le spiega?

"Forse al pubblico è arrivato il mio impegno. Se prendessi lezioni di canto per i prossimi cinque anni, anzi trenta anni, magari poi canterei meglio, ma in due mesi la coach ha fatto miracoli. I giovani? Questa trasmissione mi ha portato nel loro mondo, ho scoperto TikTok e i balletti. Pensi, in una delle prime puntate dovevo interpretare Sesso e samba di Tony Effe e Gaia, l’avevo sentita un paio di volte in radio. E mia figlia Carmelina mi ha rimproverato: ‘Mamma sei l’unica che non conosce questa canzone’. Poi mi ha aiutato a prepararmi".

Sui social è seguitissima anche per le poesie…

"Declamo le poesie a modo mio, mi piace. E mi serve per la memoria, ne ho poca. Quando andavo a scuola, gli insegnanti ci imponevano di impararle e se non le sapevamo arrivavano le bacchettate sulle mani. E io le prendevo…"

Dopo Tale e Quale Show che farà?

"Ancora non lo so, anzi sì: ho chiamato stamani l’agenzia di viaggi per partire tra Natale e Capodanno. Un viaggio che solitamente faccio con i miei figli, quest’anno però Alessandro non ci sarà, deve studiare per la laurea magistrale. Andrò con Carmelina e alcuni amici".

Che mamma è?

"Ansiosa ma li lascio liberi. Non voglio crescere dei ‘mammoni’. Mia mamma non mi ha mai ostacolato e io non ostacolo loro".

Carmen lontano dai riflettori che donna è?

"Faccio la mamma, vado a fare la spesa al supermercato, prendo i mezzi pubblici. Vado a lavorare, fino all’anno scorso ero nello staff del Morning Show di Radio Globo, programma molto seguito a Roma e non solo".

A 50 anni ha posato per un calendario sexy, col ricavato devoluto in beneficenza: l’anno prossimo, a 60, cosa farà?

"Festeggio, ma non so ancora dove. Un altro calendario? No, preferisco una giornata in un parco giochi dove ci sono Minnie, Topolino. Ho uno spirito allegro, mi sento un po’ Paperina".