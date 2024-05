Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino presto genitori: è un maschio

Dopo l’annuncio della gravidanza con un breve filmato molto tenero pubblicato su Instagram, Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, ex concorrenti di ‘Temptation Island 9’ a cui hanno partecipato nel 2020, sempre sui social hanno svelato il genere del bebè che aspettano. Si tratta di un maschietto.

‘Temptation Island’

Carlotta e Nello avevano messo alla prova il loro sentimento partecipando alla nona edizione di ‘Temptation Island’. Era il settembre del 2020 e i due stavano insieme da più di sei anni. A scrivere al programma era stata Carlotta. Lei voleva sposarsi, lui tentennava. Alla fine, però, la loro coppia ha resistito al reality e i due sono usciti insieme dall’isola delle tentazioni di Canale 5, proseguendo anche successivamente la loro relazione.

Durante il reality di Mediaset tra i due non sono mancate frizioni, frecciatine e qualche scena di gelosia, ma il loro sentimento ha prevalso sul resto e, a differenza di altre coppie concorrenti, hanno retto a telecamere accese e spente.

La proposta nuziale

L’anno successivo Carlotta, classe 1993, originaria di Anzio, ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini, che fin dal suo ingresso nella casa rossa più spiata d’Italia l’ha definita romana e diretta. È stato proprio durante lo show che Nello ha fatto una sorpresa alla fidanzata e al pubblico. In diretta, infatti, Sorrentino ha chiesto alla Dell’Isola di sposarlo. E lei, che sognava da tempo quel momento, non ha avuto un attimo di esitazione a rispondere sì con entusiasmo e gioia.

Il matrimonio

Carlotta e Nello si sono sposati nel maggio del 2022 a Bracciano, in una cornice fiabesca come quella del celebre Castello Orini Odescalchi. La loro è stata una cerimonia vip con tanti personaggi famosi tra gli invitati. Le damigelle della sposa erano Dayane Mello e Sonia Lorenzini. Tra gli altri ospiti c’erano anche Matilde Brandi, attualmente in gara a ‘L’Isola dei Famosi’, Samantha De Grenet, Giacomo Urtis e Cecilia Capriotti. Per gli sposi si sono esibiti Valerio Scanu e Andrea Sannino.

La gravidanza

A distanza di due anni dalle nozze, Carlotta e Nello hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Qualche tempo fa, nelle storie su Instagram, la Dell’Isola ha pubblicato un video in cui mostra a Nello il terzo test di gravidanza con esito positivo, facendo così scoprire anche ai suoi follower che la cicogna è in volo per la coppia. Una bella notizia, dopoché Carlotta ha vissuto un periodo difficile perché non riusciva a rimanere incinta e i medici non erano stati ottimisti rispetto al concepimento naturale. Ma la coppia non ha mai perso la speranza e presto, come anticipato, darà il benvenuto a un maschietto.