Carlo Conti: boom di ascolti per Rischiatutto

Clamoroso successo, mercoledì sera, per Rischiatutto 70, il varietà che – prendendo spunto dal famosissimo telequiz di Mike Bongiorno – ha aperto le celebrazioni dei 70 anni dall’inizio delle trasmissioni Rai. Alla conduzione Carlo Conti, in "cabina", a rispondere alle domande del conduttore, domande che vertevano sulla storia più leggera ed evocativa della tv, le coppie Mara Venier-Alberto Matano, Loretta Goggi-Luca Argentero e i vincitori Nino Frassica-Piero Chiambretti. Ospiti Renato Zero e Massimo Ranieri, che hanno intonato i loro cavalli di battaglia per scaldare l’atmosfera da “come eravamo“ e, in collegamento, Pippo Baudo. Il programma, nostalgico con allegria, ha fatto decisamente centro: 28,2 % di share, oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori. A Conti, "conduttore impeccabile", i complimenti dell’ad Rai Sergio. Ora non resta che trasformare la serata-evento in un appuntamento settimanale.