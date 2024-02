Caravaggio show: quattro opere a Napoli. Anche la “Flagellazione“

Primavera nel segno di Caravaggio: probabilmente non era mai accaduto che quattro capolavori del pittore lombardo fossero riuniti a pochi passi, nel centro storico di Napoli. Il grande ritorno è però quello della Flagellazione, già star della mostra di Capodimonte al Louvre, conclusa a gennaio, e che in occasione della Pasqua (e fino al 31 maggio) sarà al museo Diocesano di Donnaregina, ovvero in "un luogo sacro", come ricorda il direttore del Museo e Real Bosco e presidente del Fondo edifici di Culto Eike Schmidt, per una doppia suggestione, artistica e religiosa, a poca distanza da San Domenico, la sua casa per 350 anni.

Con un solo biglietto si potrà vedere anche Sette Opere di Misericordia, altro capolavoro del Caravaggio al vicinissimo Pio Monte della Misericordia. Gli altri due dipinti del Merisi che valgono il viaggio sono il celebre Martirio di sant’Orsola e La presa di Cristo, dal 1 marzo al 16 giugno alla Fondazione Banco Napoli.