Velvet Hair, i capelli di velluto e le altre tendenze della primavera estate 2024

Una delle tendenze beauty per la primavera e l’estate 2024 è quella dei cosiddetti Velvet Hair, i capelli extra lunghi lisci e morbidi come il velluto. Un trend che ha già conquistato celebrities del calibro di Gigi Hadid, Margot Robbie, Priyanka Chopra, Meghan Markle e Victoria Beckham.

Tra le ultime star entrate a far parte di questo novero c’è anche Zendaya, come si è visto alle recenti sfilate di moda a Parigi.

Un indice di lusso

Secondo alcuni i Velvet Hair sono un simbolo di lusso elegante e contemporaneo, un segnale di sobria ricchezza, come ha osservato l’esperto Tom Smith parlando con ‘Harper's Bazaar’. “In genere vediamo capelli molto lunghi con onde morbide e disinvolte e colori tenui e multi-tono”. Il lusso, dunque, attraverso l’abbigliamento e gli stessi capelli, non si ostenta, ma si sussurra, in modo delicato e senza fronzoli. “I capelli extra lunghi danno un’immagine fresca, al contrario dei tagli corti e strutturati che possono sembrare frutto di un lavoro più consistente e richiedono una manutenzione maggiore”. La caratteristica dei Velvet Hair, nello specifico, non ha solo a che vedere con le notevoli lunghezze, ma anche con la texture e il loro aspetto: per l’effetto ultra-liscio spesso si ricorre a dei trattamenti specifici in salone e a creme gloss e piastre hi-tech a casa. Sono cure necessarie, a maggior ragione se per avere i capelli Velvet si sono applicate delle extensions.

Come fare i capelli extra-lisci

Per avere dei perfetti Velvet Hair occorre usare shampoo e balsamo o maschera specifici, magari chiedendo consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Anche le spazzole (con setole naturali), i pettini (a denti larghi) e le piastre (come quelle in ceramica) devono essere di alta qualità. Quando i capelli sono bagnati, prima di procedere all’asciugatura, conviene tamponarli bene per levare l’acqua in eccesso. Per contrastare l’effetto crespo peggiorato dall’umidità si può provare a dormire usando cuffiette in seta o federe per cuscini in seta.

Altri accessori

Di solito i Velvet Hair si portano sciolti, ma essendo molto lunghi possono essere anche raccolti o acconciati ad hoc anche con qualche vezzo. Questa tendenza, infatti, si accompagna ad altri due trend della stagione. Come si è già visto sulle passerelle e sui social, dal passato e per le amanti del vintage sono tornati i fiocchi, di vari tipi e dimensioni, per le appassionate dei cosiddetti Flake Hair. A prendere piede sono però anche le pigtails, con codine e treccine ai lati, per uno stile collegiale vivace e sbarazzino.