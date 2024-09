Capelli rossi, tinte e sfumature di maggiore tendenza

Raffinati, sensuali e radiosi sotto il sole, i capelli rossi tornano in voga anche nell’autunno 2024 con sfumature luminose che spaziano dall’arancio al rosso scuro, per una chioma che cattura l’attenzione e che diventa protagonista.

Torta di carota

Tra i trend che si sono affermati nei mesi scorsi, destinati a rimanere in auge finché le giornate sono ancora calde e soleggiate, per l’ultimo scampolo d’estate, c’è la tonalità ispirata alla dolcezza della torta di carota, da cui prende il nome (Carrot Cake Hair).

Si tratta di un colore impreziosito da sfumature calde e speziate, che combina sapientemente l’arancio e il color cannella, per un effetto audace e naturale. Si parte da una base di rosso vibrante, arricchita da riflessi dorati e delicati. Perfetto per carnagioni chiare con sottotono rosato, questo colore si adatta a tutte le texture capillari e, se eseguito a regola d’arte da un professionista, può risplendere su tagli sia lunghi che medi, come dimostrano star del calibro di Jessica Chastain, Amy Adams e Julianne Moore.

Rame scintillante

Per chi cerca qualcosa di ancora più originale, potrebbe essere una scelta azzeccata il Taki Hot Red, una tonalità di rosso rame, quasi fluo, che trasmette un’energia vulcanica e si distingue per il suo effetto pop e molto luminoso e cangiante. Lo hanno già sperimentato celebrities come Rihanna, Katy Perry e Ariana Grande. Ideale per carnagioni olivastre o medio-scure, richiede capelli perfettamente decolorati e una cura costante per mantenere la sua vivacità, con prodotti idratanti arricchiti da proteine.

Rosso gotico

Per chi preferisce sfumature più intense e misteriose, la tonalità migliore è quella ricca di marrone castagna o cioccolata e rosso scuro, con un sottotono borgogna. Questa nuance si abbina bene alle chiome castane naturali, offrendo un look sofisticato e moderno senza necessità di schiariture. Perfetto per chi ama uno stile gotico e raffinato, il rosso Dark Cherry conferisce eleganza e raffinatezza. Non a caso, anche in passato, è stato scelto da attrici come Kristen Stewart e Vanessa Hudgens e dalla cantante Demi Lovato.

Consigli

Tingere i capelli di rosso è un processo complesso che richiede competenze specifiche per ottenere il giusto tono e mantenere la salute dei capelli. Andrebbe pertanto evitato il fai-da-te, soprattutto se si vuole un colore uniforme e duraturo. Non bisogna sottovalutare il fatto che il rosso e le sue sfumature tendano a sbiadire più velocemente. È essenziale programmare ritocchi regolari per mantenere il colore omogeneo e vibrante, per esempio con l’utilizzo di un tonalizzante specifico.