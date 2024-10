Capelli profumati, come scegliere e usare i prodotti giusti

I profumi per capelli offrono un aroma delicato, senza appesantire la chioma e senza compromettere la piega; sono inoltre formulati per non attirare le impurità ambientali e lo smog. Sebbene possano sembrare una novità, questi prodotti hanno origini molto antiche e da qualche stagione sono tornati alla ribalta.

Un antico rito di bellezza

Profumarsi i capelli è un rito di bellezza che affonda le radici nella storia, tra fascino e mistero. Fin dai tempi antichi, per esempio, un delicato mix a base d'acqua ed essenze profumate era utilizzato da principesse egizie ed etrusche per deodorare il corredo da notte, tra cui federe e cuscini – in versione rudimentale – su cui le fanciulle reali appoggiavano la testa durante il sonno. Oggi i profumi per capelli possono rappresentare una valida alternativa per chi preferisce evitare le fragranze alcoliche sulla pelle, che sono più intense e possono provocare macchie sui vestiti o sugli accessori e sui gioielli. Li usano spesso anche celebrities come Jennifer Aniston, Beyoncé, Rihanna, Gigi Hadid e Ariana Grande, soprattutto in occasione di red carpet, concerti, passerelle e altri eventi mondani.

Fragranze con componenti idratanti e nutrienti

A differenza dei profumi tradizionali, che si applicano sulla pelle, i profumi per capelli sono realizzati con una formula specifica per la chioma e il cuoio capelluto. Si tratta, nello specifico, di nebbie aromatizzate realizzate con una bassa percentuale di alcol, il che evita la disidratazione della fibra capillare. Oltretutto le nuove formulazioni includono molecole curative come la Pro-vitamina B5, che aiuta a mantenere l’idratazione e rigenerare i capelli, ma anche oli nutrienti come quello di argan e semi di lino svolgono un'azione districante e oli essenziali come quelli di rosmarino, che stimolano la rigenerazione del cuoio capelluto. Alcuni profumi contengono, inoltre, antiossidanti, utili per preservare la salute della chioma.

Come scegliere il profumo per capelli

Le hair mist e gli hair perfume sono sviluppati da esperti che progettano formule adatte alla struttura del capello. Alcuni di essi creano una sottile pellicola profumata senza alterare la chioma, mentre altri offrono anche funzioni idratanti, lucidanti e anti-crespo. La scelta dipende dai gusti personali: c’è chi vuole mantenere la piega perfetta e chi cerca un trattamento extra. È comunque fondamentale utilizzare prodotti specificamente formulati per i capelli: quelli per il corpo, infatti, non vanno bene a causa dell'alta concentrazione alcolica che seccherebbe il cuoio capelluto e le singole ciocche. Si può scegliere il profumo in base alle note olfattive che preferisci o per contrasto, creando un mix & match come per gli outfit. Per esempio, si potrebbe optare per una fragranza calda sul corpo e una più fresca sui capelli, per creare, nell’insieme, armonia ed equilibrio.

Una coccola profumata ogni volta che si vuole

Questi profumi, come anticipato, non macchiano né gli abiti né la pelle e possono essere portati comodamente in borsa o nello zaino per usarli in qualunque momento durante la giornata o di sera mentre si è fuori. Sono perfetti anche dopo la palestra: basta una leggera applicazione sulle lunghezze per lasciare una piacevole scia elegante e discreta. Inoltre, possono essere adoperati anche dentro a cappelli, cuffie e berretti e nel casco della moto o della bici. I profumi per capelli, inoltre, rinfrescano la chioma nei giorni tra uno shampoo e l’altro, offrendo un'alternativa più soft e idratante allo shampoo secco. La durata del profumo per capelli dipende dalla percezione olfattiva. Queste fragranze possono essere vaporizzate più volte al giorno. È importante però non esagerare, in modo tale che siano percepite solo da chi è vicino. Gli esperti sottolineano che, per l’appunto, un profumo per capelli non si spruzza, ma si vaporizza, rimarcando in questo modo il gesto delicato legato a un momento di cura intimo e personale, che aiuta a valorizzarsi.