Capelli: pixie cut con basette romantiche, il taglio corto di tendenza dell’estate 2024

In occasione degli Hollywood Unlocked Impact Awards 2024 Sharon Stone si è distinta tra le varie celebrities presenti all’evento per il suo glamour e, soprattutto, per il nuovo pixie cut che ha sfoggiato. La diva di ‘Basic Instinct’ e dei più recenti ‘Panama Papers’ e ‘Beauty’ è stata premiata per la sua notevole carriera nell’industria dell’intrattenimento. «Molte persone non volevano accettarlo, non riuscivano a riconoscere il mio talento solo perché ero una donna», ha commentato Stone.

Corto con basette

Oltre a essere di ispirazione per l’emancipazione femminile e l’autodeterminazione, Sharon Stone continua a essere d’esempio anche su altri fronti, per esempio per il suo stile inconfondibile. L’attuale taglio di capelli della star – molto corto, pratico, ma, allo stesso tempo, rifinito nei minimi particolari e realizzato a regola d’arte – mette in risalto il suo sguardo e il suo sorriso. A ingentilire il pixie cut di Sharon, poi, contribuiscono la frangia corta e sfilata e le basette allungate che sfiorano il lobo delle orecchie, aggiungendo così un tocco di romanticismo contemporaneo a un pixie grintoso. Il risultato è semplice ed elegante. Il taglio è valorizzato anche dal colore biondo con sfumature dorate con ciocche cenere che danno profondità e movimento.

Colori

Il pixie cut con basette allungate è un taglio versatile che può essere ulteriormente valorizzato scegliendo i colori giusti. La scelta delle nuance dovrebbe avvenire considerando il tono della pelle, il colore naturale dei capelli e lo stile personale. Se si amano tinte nette e decise, il biondo dorato è perfetto per chi ha una carnagione con sottotoni caldi, così come il castano cioccolato. Il nero lucido jet black è ideale per chi ha una pelle scura, con sottotoni freddi. Se si preferisce una chioma con più sfaccettature cromatiche, si può pensare a un balayage con sfumature caramello, su capelli biondo scuri o castani, per un look solare e naturale allo stesso tempo. Stesso risultato con il biondo fragola con riflessi lievemente rosati o con i toni sul castano ramato. Molto chic è anche il biondo lunare o biondo sabbia o vaniglia con riflessi cenere, sobrio e sofisticato contemporaneamente, così come il grigio argento. Per chi vuole osare optando per un look moderno e creativo, si possono provare tinte rosa pastello o lilla, ciuffi o interi pixie cut blu elettrico, verde scuro o rosso intenso.

Consigli per lo styling

Per modellare basette e ciocche conviene usare un pettine a denti stretti e le dita, usando un phon con un diffusore per dare volume alle radici. Bisogna dosare bene le quantità dei prodotti, per evitare di appesantire i capelli, soprattutto col caldo. Mousse e spray aiutano a ottenere una chioma vaporosa e messy. Con pomate, cere e gel si definiscono meglio punte e basette. Per rifinire il tutto bastano un po’ di lacca o di spray lucidante.