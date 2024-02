Capelli più sani e luminosi con L’Oréal Paris

Sfoggiare capelli luminosi quasi scintillanti è il sogno di tutte le donne. Tanto che la lucentezza è il secondo argomento più discusso online e il trend #glossyhair spopola sui social (+990% su TikTok). Purtroppo però, smog, umidità, riscaldamento e lavaggi troppo aggressivi danneggiano la fibra capillare. Le cuticole si sollevano e si disallineano, la superficie diventa ruvida, porosa e con una capacità limitata di riflettere la luce. Di conseguenza, i capelli appaiono opachi, spenti e senza vita. Al contrario, in una capigliatura dall’aspetto sano, i capelli hanno una superficie liscia, con cuticole perfettamente sigillate che riflettono la luce assicurando una radiosità unica.

Ecco perché, forte della sua expertise nel soin capillare, L’Oréal Paris amplia l’universo Elvive con la nuova gamma Glycolic Gloss, trattamento gloss potenziato da Acido Glicolico di nuova generazione. Ispirato a quelli professionali di laminazione, sicuro e concepito per essere utilizzato in tutta facilità a casa assicura immediatamente una chioma dalla luminosità effetto specchio.

Alla base dell’efficacia delle formule, l’esclusivo Gloss Complex con Acido Glicolico – attivo di riferimento nello skincare per la levigatezza e l’éclat della pelle, usato per la prima volta da L’Oréal Paris in un trattamento capillare – che svolge una duplice azione: ripristina la fibra capillare dall’interno per migliorarne la qualità e sigilla le cuticole donando a lungo un’estrema lucentezza (fino a 10 Shampoo). Adatta a tutti i tipi di capelli, la routine haircare Elvive Glycolic Gloss si declina in 4 step, corrispondenti ad altrettanti prodotti.

Primo gesto, lo Shampoo, con il 2% di Gloss Complex con Acido Glicolico e privo di solfati (tensioattivi solfati), che deterge i capelli riparando la fibra dall’interno e donando luminosità. Dopo lo Shampoo e prima di utilizzare il Trattamento Laminazione, per perfezionare la superficie del capello, si applica su lunghezze e punte il Balsamo con l’11% di Gloss Complex con Acido Glicolico, lasciandolo in posa per 3 minuti.

Si passa poi all’innovativo Trattamento Laminazione 5 Minuti con il 17% Gloss Complex con Acido Glicolico, il primo lanciato da L’Oréal Paris, che, da distribuire generosamente sulla capigliatura umida lasciandolo agire per 5 minuti prima di risciacquare abbondantemente, sigilla le cuticole e dona una lucentezza effetto specchio.

Ultimo tocco finale della routine Glycolic Gloss, il Siero Senza Risciacquo con il 14% Gloss Complex con Acido Glicolico che, distribuito uniformemente, sia capelli bagnati che asciutti, avvolgendo allo stelo capillare regala istantaneamente una chioma luminosa e sana, protetta inoltre dai danni futuri. I risultati? Avvolgendo la fibra per donare un’estrema lucentezza, rappresenta il tocco finale di benessere e fascino della routine Glycolic Gloss.

Provato e testato da coloro che sono alla ricerca di una lucentezza estrema, Elvive Glycolic Gloss riesce a trasformare i capelli fino a 10 Shampoo. E, alla fine, l’85% delle donne che l’hanno provato, dichiara che dona ai capelli un aspetto più sano; il 78%, che li rende più luminosi e l’85%, che sono intensamente setosi.

Stare bene con se stesse fa rima con voler bene al Pianeta. L’Oréal Paris infatti si impegna a sfruttare l’innovazione per ridurre il nostro impatto. I flaconi di Shampoo e trattamento laminazione Elvive Glycolic Gloss sono realizzati in plastica riciclata al 100% (esclusi tappi e coloranti).