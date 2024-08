Capelli decolorati, idee e consigli per riparare eventuali danni

Secchezza, effetto crespo, doppie punte, ciocche sfibrate e perdita di lucentezza sono segni inequivocabili dei capelli bruciati e danneggiati da una decolorazione eseguita in modo non corretto. Con i giusti prodotti e una procedura attenta, invece, è possibile ottenere la tinta desiderata senza compromettere la salute della chioma. In ogni caso, se fosse accaduto qualche piccolo incidente, per fortuna, come vedremo nei prossimi paragrafi, si può correre ai ripari.

Protezione

La decolorazione è uno dei trattamenti più aggressivi per i capelli. È dunque essenziale che, preliminarmente, ci si affidi a un professionista che possa valutare attentamente la struttura del capello prima di procedere seguendo i passaggi necessari.

Innanzitutto, dopo un’accurata analisi, si inizia con un test per valutare la reazione dei capelli alla decolorazione. Se non ci sono reazioni allergiche, si può proseguire utilizzando ossigeni schiarenti a basso volume, rispettando scrupolosamente i tempi di posa previsti. Una decolorazione troppo rapida, infatti, rischia di bruciare i capelli, lasciandoli secchi e fragili. Alla fine del processo, si passa alla tonalizzazione, che permette di colorare la chioma in modo non permanente senza aggredire il fusto capillare, utilizzando un prodotto specifico per capelli decolorati.

Detersione

La fibra capillare è composta da due parti: il bulbo, che è la parte viva, e il fusto, che è la parte inattiva che non può rigenerarsi senza interventi esterni. Dato che il 90% dei capelli è costituito da cheratina, la carenza di questa proteina deve essere compensata con prodotti specifici. I capelli stressati da frequenti messe in piega, tinte, decolorazioni e stirature richiedono trattamenti nutrienti e shampoo adatti a capelli molto secchi e danneggiati. Sono ideali i lavaggi idratanti e gli shampoo specifici per capelli decolorati, molto danneggiati o anti-crespo, preferibilmente arricchiti con oli vegetali, ceramidi e cheratina. Durante lo shampoo, è importante evitare di strofinare eccessivamente il cuoio capelluto e le lunghezze per prevenire la rottura dei capelli fragili.

Trattamenti professionali

Post decolorazione, usare shampoo e balsamo con pigmenti blu o viola – da acquistare previo consulto con uno specialista, seguendo i suoi suggerimenti – aiuta a ravvivare i riflessi freddi. I parrucchieri offrono trattamenti specifici per proteggere i capelli dai danni chimici, per esempio con prodotti a base di acido ialuronico per lisciare la cuticola, ridurre il crespo e proteggere dai raggi UV e dal calore. Se si amano i balayage con schiariture che virano sul biondo polare o biondo ghiaccio, bisogna usare decoloranti meno aggressivi come i balayage minerali, per esempio il balayage all’argilla, in abbinamento a trattamenti nutrienti, riparatori e ricostruttivi.

Impacchi nutrienti

Gli oli vegetali sono rinomati per la loro capacità di nutrire e riparare i capelli in profondità. Quelli di cocco, argan, avocado, mandorle e camelia, noti per le loro proprietà nutrienti e riparatrici, sono particolarmente efficaci quando applicati sulle lunghezze e sulle punte.

Per un trattamento fai-da-te, si possono mescolare olio di argan, olio di avocado e qualche goccia di olio essenziale di ylang-ylang. Si tratta di un mix ricco di vitamine e minerali che aiuta a rigenerare i capelli danneggiati dal calore e dalla colorazione. Se si preferisce, in alternativa si possono fare impacchi a base di miele e olio di oliva o di yogurt e aloe. Si tiene in posa il composto preferito per un’ora, con la chioma avvolta in una cuffia apposita, in un asciugamano o in un turbante. I capelli, poi, vanno risciacquati prima con acqua tiepida e poi con acqua fredda per lucidarli e soprattutto per chiudere le cuticole. Con i capelli decolorati, infine, è opportuno usare pettini in legno, a denti larghi, e spazzole districanti e con setole naturali.