Tagli di capelli, il tucked bob: il caschetto morbido e sbarazzino che va di moda per il Natale 2024

Di recente la top model Kendall Jenner, come ha mostrato sui social, ha scelto un taglio intramontabile per celebrare i suoi 29 anni, compiuti all’inizio di novembre: un caschetto elegante e minimal, dall’allure collegiale, reso più brioso dal tocco contemporaneo. Il cambiamento segna la fine della fase bionda della modella, caratterizzata da un clavicut platino – con lunghezza alle clavicole, come suggerisce il nome – ispirato agli anni Novanta. Ora la modella sfoggia un caschetto castano naturale, perfetto per la stagione delle feste natalizie, ribattezzato tucked bob per la piega ordinata ed elegante. Non sorprende che questo stile stia conquistando varie colleghe della Jenner e altre celebrità, da Lily Collins a Selena Gomez.

Un taglio versatile

Pur mantenendo la lunghezza classica del caschetto, questo taglio presenta leggere scalature sulle punte, che aggiungono movimento e rendono i capelli meno statici. È un dettaglio non da poco che permette molteplici possibilità di styling: liscio e disciplinato, leggermente mosso o spettinato. Se ci si vuole distinguere con un look che faccia la differenza, si possono tirare i capelli dietro un orecchio, spesso solo da un lato, per un look tanto semplice quanto sofisticato. Nello specifico, a completare il nuovo hair look di Kendall è una nuance castana ispirata al cioccolato fondente, che dona profondità e corposità anche ai capelli più sottili.

A quali visi sta bene

Il tucked bob è un taglio versatile che si adatta bene a diverse forme del viso, ma come ogni stile, è importante valutare alcune caratteristiche per scegliere la versione più adatta. Grazie alle sue linee morbide e alle punte leggermente scalate, riesce a valorizzare molti tratti, creando equilibrio e armonia. Per i visi ovali, che sono naturalmente proporzionati, questo tipo di caschetto rappresenta una scelta ideale, esaltando i lineamenti già bilanciati e può essere personalizzato con una scriminatura centrale o laterale, a seconda del risultato che si desidera ottenere. Chi ha un viso quadrato può sfruttare le scalature del tucked bob per ammorbidire i lineamenti e la mascella pronunciata. In questo caso, uno styling leggermente ondulato o spettinato contribuisce a rendere il look più delicato. Nel caso di un viso rotondo, il taglio funziona al meglio se la lunghezza supera leggermente il mento, così da creare un effetto più slanciato. Le scalature laterali sono utili per incorniciare il volto e definire i contorni, mentre tirare i capelli dietro un orecchio aiuta a introdurre un po’ di asimmetria. Per i visi a cuore, il tucked bob bilancia la fronte ampia e aggiunge volume nella zona del mento, creando un’armonia complessiva. Una versione con ciuffo o frangia laterale è particolarmente indicata per chi ha questa forma. Anche i visi allungati possono osare un taglio di questo tipo, purché si scelga una lunghezza adeguata e strategica per non enfatizzare la caratteristica.

Personalizzazione

Il tucked bob è un taglio elegante e versatile che offre molte possibilità di personalizzazione. Per ottenere il massimo da questo look, ci sono alcuni dettagli da considerare, che possono adattarlo alle diverse esigenze di stile e forma del viso. Innanzitutto, è consigliabile optare per scalature leggere sulle punte, che aggiungono movimento e volume al taglio. Questo accorgimento evita che i capelli cadano in modo rigido e conferisce un aspetto più dinamico e naturale. Un altro elemento che caratterizza il tucked bob alla moda è la scriminatura laterale. Una riga laterale, infatti, crea asimmetria e modernità, bilanciando perfettamente la forma del viso, soprattutto per quelli più rotondi o squadrati. Chi desidera un look più morbido e fresco, può dare un twist alle punte, magari con onde morbide che creano volume e sono giovanili. Allo stesso modo, un ciuffo laterale, una frangia lunga o a tendina potrebbero ammorbidire e sdrammatizzare ulteriormente il taglio, in particolare per chi ha il viso a cuore od ovale.