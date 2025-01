Canzoni simbolo dedicate a gennaio, quali sono e chi le ha scritte

Se nel periodo delle festività di Natale e dell’inizio dell’anno nuovo ci sono brani diventati simbolo di quei giorni (da Last Christmas ad All I want for Christmas is you), anche il mese di gennaio è stato spesso al centro di brani ispirati proprio dal primo mese dell’anno. Ecco 5 titoli di canzoni imperdibili dedicate al mese appena iniziato.

Sting – January Stars

"January Stars" è una versione alternativa della canzone "Everybody Laughed But You" con testi diversi. Entrambi i brani erano lati B di singoli tratti dall'acclamato quarto album solista di Sting, “Ten Summoner's Tales”. Nel pezzo, il cantautore spera che la sua amata incontrata in estate torni quest'inverno. "Il mio oroscopo diceva che saresti tornata/Ho i miei dubbi che sia vero". Sting paragona il freddo cielo di gennaio alla vulnerabilità emotiva e alle ferite ancora non guarite. Trasmette un'atmosfera di riflessione silenziosa, con le stelle di gennaio che simboleggiano sia la distanza che la chiarezza dei sentimenti. Il freddo mese invernale è usato come metafora per l'isolamento emotivo provato dopo una delusione amorosa.

The Procussions – Miss January

Uscita nel 2006, la canzone evidenzia i temi del desiderio e del rimpianto, personificando gennaio come un'opportunità mancata o un amore perduto. Riflettono la malinconia di un freddo mese invernale in cui la riflessione personale diventa un passaggio inevitabile per un bilancio, enfatizzando la silenziosa solitudine spesso associata a questo mese, mantenendo al contempo un ritmo hip-hop costante.

Goo Goo Dolls - January Friend

Il pezzo è stato pubblicato nel 1998 nell'iconico album della band, “Dizzy Up the Girl”. La canzone usa il personaggio di un "amico di gennaio" come simbolo di una compagnia fugace e incoerente. Scritta dalla band, lo stile rock alternativo è energico ma, allo stesso tempo, anche malinconico, riflettendo sia speranza che frustrazione. Racchiude gli alti e bassi delle amicizie che non durano oltre le fredde e grigie giornate di gennaio, con il passare del tempo associato alla natura transitoria del primo mese dell'anno.

Elton John – January

Scritta con il suo partner di lunga data Bernie Taupin, "January" parla di una storia d'amore sbocciata all'inizio dell'anno. "Ogni mese significa qualcosa/Ma gennaio è il mese che si preoccupa". Uscita nel 1997 fa parte dell’album “The Big Picture” e, rispetto agli standard musicali di quel periodo, ha presentato un sound molto più dinamico e un ritmo movimentato. Una canzone volta all’elettronica con il cantautore accompagnato da Bob Birch al basso e da Guy Babylon alle tastiere.

Bonnie McKee - January

La cantante pop ha pubblicato il suo primo e unico album, Trouble, nel 2004. "January", una traccia di quell'album, racchiude la speranza che la sua storia d'amore adolescenziale continui nel nuovo anno ("January's just around the corner/I know that you'll be back by then"). Il suo esordio risultò un flop commerciale e di critica e McKee venne abbandonata dalla Reprise Records. Nonostante ciò, riuscì a mantenere un ruolo importante nel mondo della musica come autrice per altri cantanti e, grazie ai pezzi scritti, oggi può vantare 10 singoli al primo posto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Tra questi possiamo citare "California Gurls" e "Roar" di Katy Perry e "Hold It Against Me" composta per Britney Spears.