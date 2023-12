Il canto lirico italiano dichiarato patrimonio Unesco. Sangiuliano: “Consacrata un’eccellenza”

Roma, 6 dicembre 2023 – Il canto lirico italiano è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'Umanità dall’Unesco. Il sì alla domanda presentata dall'Italia è arrivato nel corso della riunione del Comitato per il Patrimonio Culturale Immateriale a Kasane. Il riconoscimento giunge dopo quasi dieci anni di intenso lavoro da parte del Ministero dei Beni Culturali e del Comitato per la Salvaguardia dell'Arte del Canto Lirico Italiano presieduto da Federico Domenico Eraldo Sacchi, e che vede nel suo organico le massime realtà istituzionali della lirica italiana, tra cui l'Anfols (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche), a cui appartiene la Fondazione Arena di Verona.

Canto lirico italiano consacrato patrimonio Unesco (foto generica)

“Questo riconoscimento è il culmine di un lungo percorso e di un'intensa e proficua collaborazione tra Anfols e tutte le realtà che compongono il Comitato – ha dichiarato il sovrintendente Cecilia Gasdia –. Un lavoro che ha come obiettivo la salvaguardia e la diffusione dell'arte del Canto Lirico, un patrimonio immateriale che nasce con il ‘Recitar cantando’ più di 400 anni fa e che si è evoluto fino ad oggi grazie a grandi compositori, librettisti, artisti, cantanti, musicisti ed insegnanti che hanno creato, creano e creeranno capolavori”.

"C'è grande soddisfazione per il riconoscimento Unesco che è la consacrazione di una grande eccellenza italiana nel mondo, qualcosa che ci ha sempre contraddistinto positivamente e poiché noi lavoriamo alla costruzione di un nuovo immaginario italiano nel mondo che possa proiettare l'importanza culturale della nostra nazione questa notizia ci rende felici”, ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il ministro, che ha ringraziato il sottosegretario Mazzi “che ha seguito questo dossier passo” ha sottolineato la vicinanza del ministero “al mondo della Lirica perchè è stato firmato il pre-contratto che dovrebbe portare al rinnovo del Ccnl delle Fondazioni liriche che per 20 anni non era mai stato rinnovato e abbiamo introdotto l'indennità di discontinuità: insomma siamo vicini a questa eccellenza culturale italiana”.

“Il canto lirico – ha aggiunto il ministro – aiuta a diffondere la lingua italiana, è uno dei tratti distintivi dell'italianità, un patrimonio immateriale che forse non è palpabile ma è più importante di una cosa palpabile. L'Italia è la Nazione che ha avuto il più alto numero di riconoscimenti dall'Unesco, il nostro dovere è di valorizzare, di individuare e far conoscere i punti che caratterizzano l'identità italiana. Noi non siamo comparsi all'improvviso, siamo figli di una lunga storia e dobbiamo essere orgogliosi di questa storia”.

