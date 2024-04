Cameron Diaz e Benji Madden, le tappe del loro amore

Da poco Cameron Diaz, a 51 anni, è diventata mamma per la seconda volta. Con un post su Instagram l’attrice e il marito Benji Madden, musicista, quarantacinquenne, hanno annunciato la nascita di Cardinal, il loro secondogenito. La coppia, sposata dal 2015, ha avuto già una bambina, Raddix, nel 2019. Cameron sembra molto innamorata del marito, che ha descritto, ancora poco tempo fa, come l’uomo della sua vita, una persona che la supporta come non ha mai fatto nessuno prima di lui.

L’incontro

Cameron Diaz e Benji Madden si sono conosciuti a un barbecue organizzato nella primavera del 2014 dalla stessa Cameron, che aveva invitato Nicole Richie, una sua cara amica, e il consorte di quest’ultima, Joel Madden, fratello gemello di Benji. Joel aveva chiesto alla Diaz se poteva portare suo fratello gemello e lei ha acconsentito con piacere. Quando ha visto entrare Benji Cameron ha avuto un colpo di fulmine. I due gemelli, come ha spiegato la protagonista di successi come ‘Il matrimonio del mio migliore amico’, ‘Tutti pazzi per Mary’ e ‘Charlie’s Angels’ appaiono fisicamente diversi l’uno dall’altro. Per Cameron incontrare Benji è stata una sorpresa che le ha cambiato la vita. Le prime voci di un fidanzamento hanno cominciato a circolare nell’autunno dello stesso anno, quando la Diaz è apparsa con un anello di fidanzamento. La coppia è uscita ufficialmente allo scoperto poco prima di Natale 2014.

Il matrimonio

Diaz e Madden si sono poi sposati il 5 gennaio 2015, a nemmeno 10 mesi di distanza dall’inizio della loro frequentazione. Le nozze si sono tenute a Beverly Hills. Tra gli invitati c’erano celebrities come Reese Witherspoon, Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow e Lionel Richie. Ha dichiarato Cameron: “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata”. Ha aggiunto l’interprete di ‘The Mask’ e ‘Bad Teacher’: “Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non so se fossi pronta (per il matrimonio, ndr), però sapevo che Benji era speciale”. Dal canto suo, Madden, pensando a sua moglie, si è definito “il ragazzo più fortunato del mondo”.

I figli

Nel gennaio 2020, l’attrice e il musicista hanno accolto la piccola Raddix Madden, annunciando la sua nascita sui social. “Ha conquistato subito i nostri cuori e ha completato la nostra famiglia”, ha detto. Il 22 marzo 2024, poi, la coppia ha fatto sapere che era nato il loro secondogenito Cardinal, condividendo una dichiarazione congiunta su Instagram solo con un’illustrazione a corredo e senza pubblicare foto, scegliendo la linea della riservatezza come aveva già fatto per Raddix.