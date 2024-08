Non solo Elodie, il calendario Pirelli torna sexy con le icone transgender. Chi sono i protagonisti

Roma, 14 agosto 2024 – Non c’è solo Elodie Di Patrizi nel Calendario Pirelli 2025 di cui sono state diffuse le prime immagine del backstage che si è svolto a fine maggio a Miami, nell’Historic Virginia Key Beach Park. Insieme alla diva del pop italiano, che nell’intervista al nostro giornale ha dichiarato di sentirsi in completa libertà anche da svestita come appunto nel The Cal. Perché con la ragazza cresciuta al Quartaccio, quartiere popolare di Roma e figlia di un artista di strada e di una modella e cubista, ora fidanzatissima con Andrea Iannone, c’è un bel gruppo di protagonisti del nostro tempo tutti, a loro modo, molto intriganti dal punto di vista della sensualità. Perché dopo alcuni The Cal ‘impegnati’ ora il lavoro di scatti del trentaquattrenne fotografo americano Ethan James Green si annuncia come molto sexy, come lo è stato fin dalla fondazione e per lunghi anni. Con in più un’attenzione massima alla diversità di genere tra donne, uomini e tre transgender, un mondo che piace a Ethan James Green che scatta la moda ed è impegnato nella cultura fotografica contemporanea con una sua galleria a New York, senza nascondere niente della sua stessa sessualità dichiarandosi omosessuale e scegliendo un mese del Calendario tutto per sé.

I protagonisti

Con Ethan e Elodie (sono coetanei!) ecco la diva britannica volto di ‘Bridgerton’ Simone Ashley, poi la massa di muscoli di John Boyega, il Finn della trilogia sequel di ‘Guerre Stellari’, e ancora il fascinosissimo ancora tale a 57 anni Vincent Cassel che ha un parterre de roi di conquiste sentimentali, matrimoni ecc ecc, Elodie Di Patrizi che si mostrerà molto a seno nudo, Connie Fleming, musa giamaicana di Thierry Mugler negli anni Novanta e transgender della prima ora, lo stesso fotografo americano.

Dopo questi sei protagonisti per altrettanti mesi ecco ancora: Martine Gutierrez, la seconda transgender scelta da Ethan James Green per testimoniare la sua idea di libertà di genere, visual artist di 5 anni, poi la modella coreana sulla cresta dell’onda Hoyeon Jung, 30 anni, e la bellissima Padma Lakshmi, 53 anni di splendore, ex modella indiana ex moglie di Salman Rushdie. Non basta, in tema di varietà di personalità ecco Hunter Shafer, 25 anni, attrice e supertop americana transgender di ultima generazione dall’aria angelica nonostante la fede rivoluzionaria per i diritti umani e il suo forte attivismo, Jenny Shiizu, 57 anni, americana ma di origini giapponesi, viso e corpo androgino, attrice e supertop dichiaratamente lesbica, e la trentasettenne attrice americana ma con radici giamaicane Jodie Turner-Smith.

Una carrellata di genere, sesso, valori, desideri, impegno, disimpegno, con esponenti celebri e meno celebri di diverse generazione come a voler dire che il Calendario Pirelli 2025 li rappresenterà tutti. Per vedere le foto dei dodici mesi canonici si dovrà aspettare la metà di novembre quando il The Cal 2025 verrà presentato a Londra.