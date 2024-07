Beauty routine rinfrescante, combatti il caldo anche con i cosmetici

Le botte di caldo delle ultime estati, complici le temperature e l’umidità alle stelle, esasperate dal cambiamento climatico, oltre a provocare spossatezza nell’organismo, intensificano anche la produzione di sebo e sudore, occludendo i pori cutanei. Soprattutto in città o al mare, dunque, è utile utilizzare prodotti con formule naturali idratanti e rinfrescanti. Scegliere i giusti cosmetici con ingredienti ad hoc può aiutare a mantenere la pelle fresca e idratata durante l'estate, senza ricorrere a metodi estremi che potrebbero danneggiarla ulteriormente. Si tratta di prodotti che non devono per forza essere relegati in trolley, borse e zaini insieme a tutto l’occorrente per le vacanze estive: possono servire anche al rientro e possono essere utilizzati anche prima, dopo e durante l’attività sportiva.

Ghiaccio

La sensazione di freschezza sulla pelle è amata anche da molte celebrities, come Bella Hadid, che qualche tempo fa si è fatta immortalare mentre affondava il viso in una grande ciotola piena di cubetti ghiacciati. Ma questa tecnica potrebbe causare danni alla pelle, come le ustioni da ghiaccio, quindi è meglio evitare il fai-da-te. Però si può sempre optare per l’uso di cosmetici specifici che contengono ingredienti in grado di interagire con i termorecettori cutanei, in grado di rinfrescare istantaneamente.

Mentolo

Il mentolo è uno degli ingredienti più utilizzati in questo ambito. Derivato dall'olio essenziale di menta piperita, il mentolo stimola anche la microcircolazione, migliorando l'assorbimento di principi attivi idratanti e anticellulite. Ne basta una piccola quantità perché dia subito un effetto rinfrescante. Per quanto riguarda i cosmetici per alleggerire le gambe, spesso il mentolo è abbinato a componenti come sali marini, rusco o centella asiatica, che fungono da coadiuvanti. Bisogna stare attenti a evitare il contatto con occhi e mucose per non provocare irritazioni.

Alternative

Oltre al mentolo, il mentil lattato, ottenuto dalla reazione tra mentolo e acido lattico naturale, è un altro ingrediente chiave nei cosmetici a effetto freddo. È apprezzato per il suo profumo di menta, ma, allo stesso tempo, risulta tollerabile da molte tipologie di pelle, anche sensibili. Il gel di aloe vera è un altro potente rinfrescante, particolarmente presente nelle creme solari e doposole. Può essere utilizzato anche puro e, se conservato in frigorifero, aumenta la sua azione lenitiva. Tra le alternative più delicata al mentolo c’è anche l’olio essenziale di eucalipto, con effetto rinfrescante e balsamico, ideale per chi preferisce una freschezza più soft.

Acqua di cocco

L'acqua di cocco è un ulteriore ingrediente da tenere presente, efficace nei cosmetici a effetto freddo. Ricca di vitamine A ed E, che combattono i radicali liberi, è idratante e rifrescante. È spesso presente nelle formule delle acque abbronzanti ed è benefica anche per i capelli, utilizzata come impacco o in combinazione con oli vegetali per una chioma più sana e lucente.

Per il viso

Per tenere rinfrescato e idratato il viso sono disponibili in commercio numerose maschere in tessuto o in crema che donano una piacevole sensazione di freschezza, spesso arricchite con cetriolo, aloe vera o acqua di rose. Possono essere abbinati a gel contorno occhi, spesso formulati con caffeina, cetriolo o acqua termale, ideali per ridurre gonfiori e occhiaie,

Sotto il sole

Durante le giornate di sole intenso, le creme e gli spray ad effetto freddo sono ideali per contrastare il calore. Le acque solari spray, arricchite con estratti di aloe vera dalle proprietà lenitive e hamamelis decongestionante, sono perfette per rinfrescare in pochi istanti. Per chi desidera una tintarella intensa, ci sono formule che includono amminoacidi come la tirosina e betacarotene per esaltare l’abbronzatura. Il mentolo, ancora una volta, è uno degli ingredienti più comuni. Va ricordato, in generale, che le acque abbronzanti non contengono filtri solari, quindi devono essere utilizzate in combinazione con una protezione solare adeguata.