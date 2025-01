Buona Epifania, frasi e immagini di auguri per la Befana da inviare il 6 gennaio

Roma, 5 gennaio 2024 – La festa dell'Epifania si avvicina e, come spesso accade ogni anno di questi tempi, per qualcuno si ripresenta il dilemma: è appropriato fare gli auguri per la Befana? E quali frasi e citazioni potrebbero essere più adatte a questa ricorrenza? In realtà non esistono risposte univoche a queste domande. È una scelta personale, così come il modo di rispondere a eventuali auguri per questa festa. Nelle tradizioni di altri Paesi, come la Spagna, poi, più che altro la ricorrenza è legata al culto dei Re Magi. In ogni caso, la buona notizia è che non mancano possibili spunti, da quelli più profondi a quelli più leggeri e divertenti.

Frasi di auguri per la Befana

“L’Epifania tutte le feste porta via”. (Detto popolare) “Viene viene la Befana, vien dai monti a notte fonda. Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana. Viene viene la Befana”. (Giovanni Pascoli) “L’Epifania è giorno di grande apertura per la concezione religiosa del mondo, perché inaugura l’effettiva universalità della fede, la quale non può non avere un riflesso decisivo sopra le relazioni degli uomini fra di loro” (Paolo VI) “La Befana viene viene, se stai zitto la senti bene: se stai zitto ti addormenti, la Befana più non senti”. (Gianni Rodari) “Discesi dal lettino son là presso il camino, grandi occhi estasiati, i bimbi affaccendati a metter la scarpetta che invita la Vecchietta a portar chicche e doni per tutti i bimbi buoni. Ognuno, chiudendo gli occhi, sogna dolci e balocchi…”. (Guido Gozzano) “Organizzare tutti i regali è un incubo! Tieniti in forma, perché poi non entri nei camini e quella povera scopa non si alza da terra!”. (Paola Cortellesi) “La Befana sembra più una fata che una strega, una persona buona che compare una volta all’anno, fa del bene (ma senza l’ostentazione di Babbo Natale) e poi scompare nella sua solitudine, senza curarsi di tutte le battute che fanno sulla sua bruttezza”. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sui Re Magi

"I Magi non si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito che, per vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo sguardo” (Papa Francesco) “Epifania vuol dire manifestazione di Gesù a tutte le genti, rappresentate oggi dai Magi, che giunsero a Betlemme dall'Oriente per rendere omaggio al Re dei Giudei”. (Papa Benedetto XVI) “I Magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino” (San Giovanni Crisostomo) “Lontano, tra il fischiare del vento per le forre, i biondi angeli in coro: ed ecco Baldassarre, e Gaspare e Melchiorre con mirra, incenso e oro”. (Gabriele D’Annunzio) “Un minuto di silenzio per i poveri Re Magi che aspettano un anno per entrare nel presepe e appena ce la fanno si porta tutto in cantina”. (Anonimo)