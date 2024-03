Bruno Mars e il ‘vizio’ dell’azzardo. “Sommerso dai debiti”. La somma stratosferica da ripagare

Las Vegas, 18 marzo 2024 – Bruno Mars, icona del pop mondiale, avrebbe accumulato circa 50 milioni di dollari di debiti di gioco al casinò MGM di Las Vegas, con cui il cantante ha firmato una partnership nel 2016. La star si trova attualmente in Nevada dove dovrebbe continuare ad esibirsi fino ad Aprile in virtù dell’accordo con l’MGM Resort International.

Secondo una fonte anonima, consultata da NewsNation, Bruno Mars guadagna ogni anno circa 90 milioni da questo accordo, portandone a casa di fatto ‘solo’ 60 netti usati per saldare la somma. “MGM in pratica lo possiede” aggiunge la fonte. Dalle parti coinvolte direttamente nella vicenda non è arrivato alcun commento. Secondo NewsNation il cantante ha già iniziato a saldare i debiti con il casinò. Bruno Mars ha anche inaugurato una cockatil lounge, ‘The Pinky Ring’, in una proprietà di Las Vegas della MGM.

La star di Honululu non ha mai nascosto la sua passione per il poker, come dimostra in un video di Carpool Karaoke su YouTube. Qualche anno, fa al ‘The Late Late Show’ di James Corden, ha rivelato di essersi mantenuto attraverso il gioco d’azzardo durante i primi tempi a Los Angeles, a 19 anni. La sua passione per le carte è stata portata sul set anche dall’artista stesso: nel video della hit ‘24k Magic’ il riferimento al gioco e al lusso appare lampante.

La collaborazione di Las Vegas sembrerebbe essere ancora valida, con Mars che si esibirà a giugno al Dolby Live proprio al Park del Grand Casino di Las Vegas.