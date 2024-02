Bruno Cerella è il nuovo flirt di Belen Rodriguez? Ecco chi è

Roma, 26 febbraio 2024 – Un nuovo amore per Belen Rodriguez? L’interrogativo infiamma il gossip e il web in questi ultimi giorni e sono numerose le voci che vedrebbero la bella showgirl impegnata a frequentarsi con Bruno Cerella. Ma scopriamo insieme le ultime notizie su questa presunta coppia.

Bruno Cerella è il nuovo flirt di Belen? Ecco chi è il fortunato

Era inizio dicembre 2023 quando Belen Rodriguez era ospite del salotto di Mara Venier a Domenica In per spezzare il lungo silenzio dei mesi precedenti e per parlare pubblicamente della sua nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni, relazione nata dopo il legame nuovamente interrotto con Stefano De Martino. La raggiante showgirl aveva parlato dell’amore con il compagno e del fidanzamento ufficiale che aveva il profumo di fiori d’arancio. Sembrava una nuova ritrovata serenità ma, poco tempo dopo, la notizia improvvisa della fine legame. Mentre l’ex conduttrice di “Tu sì que vales” non ha raccontato dettagli in merito al gossip, negli ultimi tempi si fanno sempre più insistenti le voci di un nuovo flirt. Il fortunato sarebbe Bruno Cerella.

Lui è un cestista argentino nato a Bahia Blanca (città argentina della provincia di Buenos Aires) nel 1986. Alto 194 cm ha il ruolo di ala piccola che può giocare anche da guardia nella pallacanestro. A soli 17 anni è arrivato in Italia per giocare in un club della C2. Si trasferisce a Senise (Basilicata) e inizia la sua ascesa con il passaggio nella Salerno in C. Nel 2008 passa nella serie A con un ingaggio da parte di Teramo. Negli anni passa poi al Casalpusterlengo, Varese, Olimpia Milano fino ad entrare, nel 2002, nella Blu Basket Treviglio.

Da oltre 10 anni, mentre la sua carriera sportiva saliva sempre più di livello e di riconoscimenti, non ha dimenticato di mettersi in campo, in prima persona, anche nelle attività benefiche. Dal 2013 è impegnato nell’associazione Slums Dunk. L’intenzione è quella di aiutare e migliore, attraverso proprio lo sport del basket, le condizioni di vita dei bambini e dei più giovani che sono nati e vivono il quotidiano nei territori più sfortunati – a livello economico e sociale – dell’Africa.

Ma come è nata questa chiacchierata – ma non ancora confermata – nuova frequentazione tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella? A far ardere il gossip è stato un post condiviso dalla bella showgirl di un quadro con la scritta “Crea, distruggi per creare ancora”. E proprio quel quadro appartiene a Cerella ed è presente nella sua abitazione. La clip che mostra il dipinto ha subito dato vita al rumor tra la bella showgirl e l’affascinante cestista. Ovviamente non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei due diretti interessati. Già in passato, tra i due, si era vociferato un possibile avvicinamento. Nel 2018, la Rodriguez si era lasciata da poco con Andrea Iannone ed erano apparse alcune foto che la mostravano proprio accanto allo sportivo. Ai tempi, nello scatto, Belen dava un bacio sulla guancia al giocatore di pallacanestro, alimentando le voci di un flirt tra i due. Ai tempi, Cerella commentò e liquidò il tutto con un “No comment”. E anche oggi, 6 anni dopo, nessun commento dai due.